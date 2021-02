A Toronto, des fans ne veulent pas envoyer de Raptors au All-Star Game

Même si les Raptors ont raté leur début de saison, trois joueurs ont le potentiel pour participer au All-Star Game 2021. Il s’agit de l’inusable Kyle Lowry, de Pascal Siakam, titulaire en 2020, et de Fred VanVleet, qui vient de planter 54 points (record de franchise). Exilés en Floride, les joueurs de Toronto n’auront sans doute pas le droit de rentrer au pays pendant la pause d’une semaine, et à les écouter, l’organisation du match des étoiles n’a rien d’une « gifle » pour reprendre l’expression de LeBron James.

« Je pense que le All-Star Game est une situation qui concerne l’engagement des fans » rappelle Lowry sur Sportsnet.ca. « C’est un business et c’est quelque chose de très important pour la télévision. Vous savez c’est très important pour les réseaux TV, et c’est comme ça… On a plus ou moins demandé son avis à des gars qui étaient sûrs d’être All-Stars. Je suis sûr que tout le monde veut faire une coupure. Personnellement, je n’ai pas de réponse réaliste à vous donner. J’ai conscience de la partie économique du All-Star Game. »

La tenue du All-Star Game perturbe aussi le public et à Toronto, une branche de fans des Raptors milite pour boycotter les votes afin que leurs joueurs ne se rendent pas à Atlanta ! Résultat, au premier pointage, aucun Raptor n’apparaît dans les listes publiées par la NBA.

« C’est un geste très noble de la part de nos fans, et ils se préoccupent tellement de nous » réagit VanVleet. « Mais ils feront ce qu’ils veulent. Je ne vais pas leur dire de faire ci ou ça. Adviendra ce qu’il adviendra. Le All-Star Game reste ce qu’il est, et je ne vais pas faire de commentaires dessus. On sait ce qu’il en est, et quoi que décident les fans, ce sera leur choix. »

Qu’ils votent ou pas pour des Raptors, ce sera tout de même compliqué de placer un joueur, et ce serait une première depuis… 2013 ! Pour Lowry, une éventuelle absence mettrait fin à six sélections d’affilée.