Kemba Walker, entre frustration et maladresse

Tout le monde était inquiet à Boston pour Kemba Walker, après des mois à gérer un genou douloureux et une injection de cellules souches afin de soigner une arthrose qui ne présage jamais rien de bon.

Et le retour à la compétition de l’ancien Hornet, mi-janvier, n’a pas calmé toutes les inquiétudes. Le All-Star compile ses plus mauvaises moyennes depuis sa saison rookie (15.9 points, 3.4 rebonds et 4.0 passes) mais c’est globalement dû au fait qu’il joue moins (27 minutes contre 31 l’an passé). Rapportés sur 36 minutes, il n’est pas si loin de ses standards. Par contre, ses pourcentages d’adresse (35.7% de réussite générale, 30.9% à 3-points) sont inquiétants…

Secoué et frustré

Kemba Walker n’a ainsi joué que 9 matchs, mais il a déjà connu des sorties à 6/18, 3/13 ou 1/12. Face à Phoenix, il a encore souffert avec un très vilain 4/20 qui a plombé les chances des Celtics.

De quoi le frustrer, alors qu’il était secoué par la défense des Suns, et estimait être souvent victime de fautes.

« Je me suis un peu trop laissé emporter par la frustration », concédait-il après la défaite. « Comme je le dis toujours, ces gars attendent de moi que je sois une énergie positive. Ce n’était pas le cas aujourd’hui. C’était frustrant mais s’il n’y a pas de coup de sifflet, il n’y a pas de faute. Je dois le comprendre. »

C’était un cercle vicieux pour le meneur, de plus en plus frustré et qui forçait pour tenter d’obtenir des coups de sifflet qui ne venaient pas. Il a même pris une technique, chose rare chez lui.

Un problème collectif ?

Pour Brad Stevens, c’est dû à la bonne défense de Phoenix, solide sur les pick-and-roll, mais l’entraîneur confesse que c’était aussi un problème offensif. Sans Jaylen Brown et Marcus Smart, l’attaque des Celtics a semblé à l’arrêt, et les aides étaient beaucoup trop simples pour les Suns, afin de gêner les pénétrations de Kemba Walker.

« L’une des choses que nous devons faire, c’est d’examiner certaines de ses pénétrations et voir comment nous pouvons mieux étirer le terrain », confirme le coach. « Je pense que nous pouvons tous faire un meilleur travail pour lui. C’est ce sur quoi nous allons tous nous concentrer. C’est ce sur quoi je vais me concentrer. »

Quant à son joueur, il doit à tout prix éviter de s’enfermer dans cette frustration, mauvaise conseillère.

« Je dois juste être meilleur, c’est très simple », conclut-il. « Je dois trouver un moyen de créer quelque chose près du cercle ou pour mes coéquipiers. Je vais regarder des vidéos, essayer d’apprendre de mes erreurs, et faire ce que je peux faire pour aider l’équipe. »