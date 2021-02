Sans être flamboyants, les Suns résistent aux maladroits Celtics

Alors que c’est de nouveau Frank Kaminsky qui remplace Jae Crowder dans le cinq de Phoenix, Carsen Edwards pousse Daniel Theis sur le banc de Boston, Brad Stevens cherchant visiblement du shoot et de la vitesse.

Le résultat n’est sans doute pas à la hauteur de ses espérances, avec Devin Booker qui lance les Suns, et Frank Kaminsky qui s’illustre, à la coupe ou à la passe. Mikal Bridges profite des décalages à 3-points et les locaux, qui peuvent finalement recevoir du public dans leur salle, commencent à faire l’écart (23-10). Jayson Tatum trouve enfin la cible alors qu’en face, Devin Booker force trop, poste bas, sur les joueurs qu’il domine en taille.

Mikal Bridges et Cameron Johnson coupent et découpent

Mais les Suns cherchent à faire circuler le ballon, avec Mikal Bridges et Cameron Johnson qui coupent dans tous les sens, et il faut que Boston réussisse quelques 3-points pour ne pas être trop distancés (27-19).

Problème : Cameron Johnson sanctionne à son tour de loin et si Kemba Walker inscrit deux tirs de loin, le meneur est pour l’instant complètement en travers, cherchant la faute sur chaque action, sans l’obtenir. De quoi l’agacer, alors qu’il a bien du mal à se débarrasser de ses adversaires en un-contre-un.

L’ancien Hornet se fait encore contrer en voulant se rapprocher du panier, alors que Phoenix cherche à servir Deandre Ayton le plus proche possible du cercle adverse, avec plus ou moins de réussite.

Kemba Walker complètement à l’envers

Mikal Bridges sanctionne toujours en fin de chaîne mais Grant Williams puis Jayson Tatum ramènent miraculeusement les Celtics à égalité, malgré un jeu offensif affreusement statique. Cameron Johnson sanctionne encore de loin, mais Deandre Ayton se fait piquer un ballon dans les mains au rebond défensif. Il faut un ultime 3-points de Devin Booker, quasiment au buzzer de la mi-temps, pour garder Phoenix en tête (52-49) à la pause.

Frank Kaminsky refait le coup du début de match, alors que Kemba Walker envoie cette fois une vilaine brique. Jayson Tatum s’agace, prend une faute technique, et Brad Stevens doit appeler un temps-mort.

Ça ne remet pas vraiment Boston à l’endroit, et c’est finalement le meneur celte qui prend sa technique, alors que Devin Booker contre Jayson Tatum. Avec un Kemba Walker à l’envers, c’est presque un miracle que les Celtics ne soient qu’à 17 points (76-59) et ça l’est encore davantage quand après deux 3-points de Payton Pritchard, au cœur d’un 9-0, l’écart n’est plus que 9 points (76-68) à la fin du troisième quart-temps…

L’étincelle Payton Pritchard n’a pas suffi

Payton Pritchard continue son festival, laissant croire le club du Massachusetts au hold-up, mais la prestation de Kemba Walker tempère tout optimisme. Sauf que Phoenix ne tue pas le match, et quand Deandre Ayton balance un 3-points en première intention, Monty Williams ne peut que se gratter la tête.

L’activité de Daniel Theis ramène même Boston à cinq points (82-77) mais Mikal Bridges va chercher un gros rebond offensif pour glisser le ballon à Deandre Ayton et redonner de l’air aux Suns. Kemba Walker réussit enfin deux tirs consécutifs, mais c’est cette fois Cameron Johnson qui s’illustre en pénétration. Les deux jeunes ailiers de Phoenix sont précieux, au combat, pour garder leur équipe en tête à l’entrée du « money time ».

Ça pousse quand même fort du côté de Boston, après un nouveau 3-points de Payton Pritchard pour ramener son équipe à une possession quasiment à une minute de la fin. Mais Devin Booker cible Kemba Walker et marque un panier ultra précieux.

Le 3-points raté de Jayson Tatum dans la foulée empêche tout retour des Celtics, d’autant que Grant Williams fait une faute dans la bataille au rebond. Sans être flamboyant, Phoenix peut respirer (100-91).