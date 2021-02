Les Wizards sans révolte ni orgueil

Après la lourde défaite contre Miami (122-95) et notamment le match raté de Bradley Beal, son premier de la saison, on attendait une réaction des Wizards face aux Hornets. Elle n’a pas eu lieu.

Ce fut même le contraire, puisque Charlotte a dominé tout le match. L’écart, stable jusqu’en début de deuxième quart-temps, n’a fait qu’augmenter jusqu’à la fin de rencontre, remportée 119-97 par les hommes de James Borrego.

« On doit montrer de la fierté, du caractère », annonce Bradley Beal pour NBC Sports. « On laisse les équipes nous marcher dessus, et c’est frustrant. On est tous adultes, et je ne peux pas le faire pour les autres. Je ne peux pas faire le travail des autres, comme eux ne peuvent pas faire le mien. Le coach fait son travail aussi : il met sur le banc des joueurs, parle à d’autres. On pensait que ça aurait un effet, mais ça n’a pas fonctionné. »

Scott Brooks bricole pour cacher des faiblesses trop évidentes

La frustration de Bradley Beal s’explique notamment par la préparation du match. Scott Brooks avait tenté des choses pour provoquer un électrochoc. Alex Len a pris la place de Robin Lopez dans le cinq majeur. Le coach a aussi passé du temps avec Deni Avdija et Rui Hachimura, pour une séance vidéo particulière avec les deux jeunes joueurs.

L’entraîneur voulait mettre l’accent sur les efforts et la concentration, nécessaires pendant 48 minutes. En vain…

« Il y a du bon et du moins bon. C’est très irrégulier », remarque le coach pour le Washington Post, quand il parle de l’énergie de ses troupes dans cette rencontre. « Alors qu’on doit l’être tout le temps. C’est un domaine dans lequel on doit être constant. En défense, on doit aussi montrer davantage de fierté. Nos adversaires attaquent certains joueurs et on doit relever ce défi et ne pas être battu par un ou deux dribbles. »

Symbole de cette intensité irrégulière et de cette absence de révolte, les Hornets ont pris 59 rebonds dans cette partie, leur record de saison, dont 18 offensifs.

« Ils ont des superbes athlètes », commence Ish Smith. « Un moment, j’ai vu Miles Bridges manqué un tir et prendre son propre rebond. Certes, c’est un véritable athlète, mais on doit lui rentrer dedans. On doit le faire collectivement, on doit tous y aller et bloquer au rebond. »