Le soir où Bradley Beal est redevenu humain

Depuis le début de saison, soit 17 matches de suite, Bradley Beal n’avait jamais terminé une rencontre avec moins de 25 points à son compteur. Une impressionnante série qui le plaçait au-dessus de Michael Jordan ! C’est enfin arrivé et pour cette première, face à Miami, l’arrière des Wizards a connu une lourde chute : 7 points.

Mais c’est le pourcentage qui est le plus terrible : 1/14 au shoot ! Il a même fallu attendre son ultime tentative de la rencontre pour le voir enfin marquer un panier…

« Je suis humain et comme chacun, j’ai le droit à un mauvais jour », a réagi le meilleur marqueur de la ligue à NBC Sports. « J’allais vivre un de ces mauvais matches un moment ou un autre, ce n’était qu’une question de temps. »

En plein dans le Beal

Si Beal a manqué son match dans les grandes largueurs, il a aussi été aidé par la défense de Miami. Elle a ciblé l’arrière, l’étouffant dès que possible sur pick-and-roll. En plus d’un Jimmy Butler chargé de s’occuper de lui, avec très souvent plusieurs défenseurs sur le dos, Beal n’a jamais pu respirer.

« Tout le monde sauf lui », annonce Bam Adebayo pour résumer la tactique défensive du Heat. « C’est un des meilleurs attaquants de la ligue en ce moment et le joueur à surveiller chez eux. Donc le plus important, c’était de le contenir. » Butler ajoute : « C’est tellement facile pour lui de marquer qu’on doit toujours savoir où il se trouve sur le parquet. »

Fair-play, la star de Washington n’a pas écarté l’influence des finalistes 2020 sur sa faible prestation. « Il faut leur donner du crédit, ils m’ont rendu les choses difficiles et fait du très bon boulot. On sait tous que Jimmy Butler est un bon défenseur et ils ont fait des prises à deux et à trois. »

Il faut s’attendre désormais à une réaction car les ogres offensifs comme Beal n’enchaînent jamais deux mauvais matches de suite. Les Hornets, qui reçoivent les Wizards dimanche soir, sont prévenus.

« Personne n’est plus critique ou ne met plus de pression sur moi que je ne le fais moi-même. Je sais ce que j’ai à faire. J’ai eu une soirée sans, personne n’a besoin de me regonfler pour dimanche, je suis un véritable professionnel. »