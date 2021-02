Taj Gibson ravi de retrouver Derrick Rose

C’est la grosse info de la soirée de dimanche, l’arrivée ou plutôt le retour de Derrick Rose aux Knicks. Depuis trois ans, l’ancien MVP est devenu l’un des remplaçants les plus efficaces de la NBA, et d’un commun accord avec ses dirigeants, il a choisi de revenir à New York pour retrouver Tom Thibodeau, son ancien coach aux Bulls et aux Wolves. Mais pas que, puisque New York a aussi récupéré Taj Gibson il y a quelques semaines, et ce dernier est ravi que ce trio soit reconstitué.

« Franchement, vous venez de me l’apprendre… » a d’abord avoué l’intérieur en conférence de presse. « Je le connais depuis le début de ma carrière, on est arrivé ensemble. Je sais que c’est un compétiteur. C’est un super mec, et je connais sa personnalité. Je sais comment il est. Ici, aux côtés de personnes qu’il connaît, il sera un très bon atout pour aider beaucoup de jeunes. Et j’imagine aussi pour être utile pour l’atmosphère collective. »

L’autre atout, c’est que Rose connaît par coeur les systèmes de Thibodeau, et que son intégration devrait être très rapide. « Comme moi, c’est quelqu’un qui connaît le système. Il sait ce que réclame Thibs, et il s’agit de se donner à 100% tous les jours, et même 110% en défense. Dans le même temps, il s’agit de parler et de comprendre ce qu’il est nécessaire de faire. »

La seule inconnue, au final, c’est de savoir l’impact que ça aura sur Immanuel Quickley dont le temps de jeu et l’influence vont forcément baisser.