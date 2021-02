Fracture d’un doigt pour Larry Nance Jr, absent entre 4 et 6 semaines

Alors que Cleveland attend toujours le retour de Kevin Love, Larry Nance Jr. le rejoint à l’infirmerie.

Déjà gêné par son poignet droit ces derniers temps, l’ailier fort s’est cette fois fracturé un doigt de la main gauche, et il va devoir passer sur la table d’opération. Le résultat, c’est qu’il sera indisponible entre quatre et six semaines…

Une mauvaise nouvelle de plus pour le coach, alors que les défaites s’accumulent pour les Cavaliers, et que l’équipe va partir pour un « road trip » très compliqué dans la conférence Ouest.