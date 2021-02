Kevin Love fait un pas de plus vers le retour

Quarante-six petites minutes, soit le temps de jeu total de Kevin Love cette saison, en seulement deux apparitions. Absent des parquets depuis le 27 décembre dernier, en raison d’une blessure au mollet, l’intérieur des Cavs vient de reprendre l’entraînement avec des sessions individuelles.

« Je l’ai regardé s’entraîner, il se déplaçait bien et il avait l’air en forme », a décrit J.B. Bickerstaff, avant le match de cette nuit face aux Clippers. « Il dit qu’il se sent bien. On va évidemment être intelligent dans notre manière de le remettre en jeu. Mais c’est génial de le voir sur le terrain. »

Son absence avait été évaluée à environ un mois à l’époque, il a donc pris un léger retard. Son retour, dont la date n’est pas encore arrêtée, serait aujourd’hui une question de jours.

Depuis son arrivée à l’infirmerie, les Cavaliers affichent un bilan de 7 victoires pour 12 défaites.