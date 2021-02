Stats & Highlights | Les Knicks se vengent, les Clippers rebondissent

C’est l’avantage de ce calendrier un peu spécial cette saison. Comme les équipes s’affrontent souvent deux fois d’affilée, cela permet de prendre sa revanche. Ce fut le cas pour les Knicks, battus dans un premier temps par les Bulls et qui viennent de se venger.

Les Clippers ont eux terminé leur road-trip à l’Est avec une victoire à Cleveland, pour rebondir après la défaite face à Brooklyn. Quant aux Wolves, ils continuent de perdre après un dernier quart-temps manqué face aux Spurs.

Chicago – New York : 103-107

Les hommes de Tom Thibodeau avaient l’envie de se venger de la défaite contre Chicago il y a quelques jours. Ils ont donc réussi une excellente entame de match avec un premier quart-temps largement remporté (17-34). Ils ont ensuite gardé les commandes pendant près de 40 minutes.

Mais Chicago va produire un ultime effort dans le dernier quart-temps, avec un 20-5, au point de revenir à trois points d’écart à moins de six minutes du terme. C’est Julius Randle (27 points) qui va définitivement enterrer les espoirs des Bulls, qui ont manqué quelques tirs importants dans le « money time ».

Bulls / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Markkanen 36 3/8 0/4 3/4 0 4 4 0 3 0 0 0 9 7 P. Williams 32 6/12 0/3 0/1 0 7 7 1 1 1 2 0 12 12 D. Gafford 20 2/2 0/0 0/0 0 6 6 1 1 1 0 1 4 13 C. White 32 4/13 2/8 3/4 0 3 3 6 2 1 2 0 13 11 Z. LaVine 38 10/21 0/7 4/4 2 3 5 7 2 0 2 0 24 23 T. Young 26 9/11 0/1 1/3 3 1 4 2 3 5 2 1 19 25 G. Temple 23 1/7 1/5 0/0 1 2 3 2 0 1 0 1 3 4 T. Satoransky 14 3/4 0/1 0/0 0 0 0 3 0 0 1 0 6 7 D. Valentine 20 5/10 3/7 0/0 0 6 6 3 2 2 0 0 13 19 Total 43/88 6/36 11/16 6 32 38 25 14 11 9 3 103 Knicks / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Randle 38 11/20 5/7 0/2 1 5 6 6 2 2 3 0 27 27 R. Bullock 27 4/7 1/3 0/0 1 3 4 0 2 0 2 0 9 8 M. Robinson 28 3/5 0/0 2/2 3 8 11 0 3 2 1 0 8 18 E. Payton 35 9/19 0/2 2/2 4 4 8 4 2 0 1 1 20 22 R. Barrett 32 8/16 0/1 1/3 0 7 7 2 2 0 4 0 17 12 O. Toppin 10 2/4 1/2 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 5 4 N. Noel 20 1/2 0/0 2/2 1 2 3 0 2 0 2 3 4 7 A. Rivers 18 1/4 1/2 2/2 0 3 3 1 0 1 2 0 5 5 A. Burks 19 1/5 1/2 0/0 1 2 3 5 2 0 0 0 3 7 I. Quickley 13 3/7 2/3 1/2 0 1 1 1 1 0 2 0 9 4 Total 43/89 11/22 10/15 11 36 47 19 18 5 17 4 107

Cleveland – LA Clippers : 99-121

Les Clippers n’ont toujours pas perdu deux fois de suite cette saison. Ils ont parfaitement rebondi après la défaite face aux Nets. Paul George et Kawhi Leonard ont inscrit 60 points et les Californiens ont collé 20 paniers primés.

Résistants, les Cavaliers pensent s’offrir un dernier quart-temps à suspense avec seulement dix points d’écart à six minutes de la fin. Sauf que les hommes de Tyronn Lue passent alors un 12-0, avec les tirs primés de Lou Williams et « PG13 », et c’est gagné pour Los Angeles.

Cavaliers / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Prince 28 3/8 1/3 0/0 1 1 2 4 3 1 0 0 7 9 A. Drummond 22 4/13 0/0 5/7 2 3 5 2 3 0 3 0 13 6 C. Sexton 38 11/21 1/1 4/4 0 1 1 5 1 1 1 0 27 23 D. Garland 35 11/18 1/1 0/0 2 2 4 2 0 0 2 0 23 20 I. Okoro 28 1/5 0/1 0/0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 D. Wade 4 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 L. Stevens 21 3/5 0/0 1/2 1 4 5 0 1 1 1 2 7 11 C. Osman 18 4/9 1/2 0/0 2 2 4 1 1 1 0 0 9 10 J. Allen 26 3/8 0/0 1/1 3 6 9 5 2 1 0 2 7 19 D. Windler 20 1/3 0/2 2/3 0 5 5 2 1 1 1 2 4 10 Total 41/92 4/10 13/17 11 26 37 21 14 8 8 6 99 Clippers / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Batum 24 3/5 1/3 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 7 7 K. Leonard 32 9/14 3/6 3/4 0 6 6 3 0 1 4 0 24 24 S. Ibaka 20 6/8 2/3 0/0 1 3 4 3 4 0 0 2 14 21 R. Jackson 23 0/3 0/1 0/0 0 5 5 3 0 0 0 0 0 5 P. George 34 13/20 8/9 2/3 0 4 4 6 4 1 0 0 36 39 M. Kabengele 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 M. Morris Sr. 23 1/3 0/2 1/2 0 3 3 0 1 0 2 0 3 1 I. Zubac 28 3/8 0/1 4/4 6 10 16 1 3 2 1 3 10 26 L. Williams 23 5/8 2/3 3/4 0 3 3 3 2 0 4 1 15 14 T. Mann 4 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 L. Kennard 22 3/6 3/4 0/0 1 2 3 0 3 0 1 0 9 8 A. Coffey 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Total 44/79 20/34 13/17 8 38 46 22 20 4 14 6 121

San Antonio – Minnesota : 111-108

Les Wolves sont si fragiles que les Spurs n’ont eu besoin que d’un coup d’accélérateur en dernier quart-temps pour l’emporter. Minnesota a mené de 16 points mais sous l’impulsion de DeMar DeRozan, San Antonio va inverser la tendance, les troupes de Gregg Popovich remontant un retard de 15 points pour la première fois de la saison.

L’arrière et ses coéquipiers, Jakob Poeltl notamment, vont commencer le dernier quart-temps avec un 22-7 et le gagner finalement 32-18. Malik Beasley et D’Angelo Russell ne parviennent pas à stopper l’hémorragie et Minnesota s’incline, encore une fois…