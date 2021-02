Fin de série pour les Rockets, foudroyés à Oklahoma City

« Personne n’aime perdre de 30 points et en encaisser 130. Je félicite nos joueurs de ne pas avoir été trop affectés par ce dernier match. » Mark Daigneault peut effectivement se réjouir de la réaction de ses joueurs qui avaient lourdement chuté face aux Rockets deux jours plus tôt. Car pour cette deuxième manche sur le même parquet, on a pris les mêmes et on a tout inversé.

Le Thunder est pourtant privé de Shai Gilgeous-Alexander (entorse de la cheville) ce soir, là où Houston doit composer sans John Wall (repos pour « back-to-back »). L’absence de ce dernier n’empêche pas les Rockets de réaliser un début de match sérieux. Meilleur scoreur de la rencontre, Eric Gordon porte son équipe offensivement, tandis que Christian Wood démarre par deux tirs primés.

Houston dans le dur pour scorer

L’intérieur va pourtant progressivement disparaître de la circulation pour ne disputer que 22 minutes. L’autre homme fort des Rockets, Victor Oladipo, entreprend énormément mais rate tout autant. Ses attaques du cercle peinent à faire oublier sa maladresse longue distance. Houston, qui avait converti 28 tirs primés l’autre soir, n’en rentre que 12 dans ce match en en shootant quasiment autant…

En tête de peu après 12 minutes (30-25), puis davantage à la pause (54-43), le Thunder place un gros coup d’accélérateur dans la troisième période.

Malgré ses nombreuses pertes de balle, Al Horford est l’une des plaques tournantes du jeu offensif d’OKC. Il sert par exemple parfaitement Darius Bazley, auteur d’un très solide double-double, qui coupe au cercle.

Pendant ce temps, Hamidou Diallo vole un ballon et s’en va dunker en contre-attaque. La défense du Thunder est très active. Malgré la présence de ses vétérans, Houston peine vraiment à se créer de bons tirs. Aussi, Oladipo, Cousins et les autres ne se rendent qu’à 13 reprises aux lancers, soit deux fois moins que leurs adversaires.

Jusqu’à 30 points d’écart

Apathiques en attaque, les Rockets ne parviennent pas à contenir les attaques du cercle du très à l’aise Isaiah Roby. À ses côtés, Kenrich Williams est juste dans tout ce qu’il fait et réalise sa meilleure sortie de la saison.

Théo Maledon est lui maladroit (2/12 au tir) mais compense un peu en coupant les lignes de passe. Avec sa jeunesse, Oklahoma City vient de faire la différence avant d’entame l’ultime période (81-58). Cet écart déjà colossal enfle un peu plus dans les minutes qui suivent.

Quand Mike Muscala obtient un bon tir dans le corner après une belle séquence du Thunder ou quand Isaiah Roby accède encore facilement au cercle, les locaux comptent 30 points d’avance (90-60) ! Houston ne reviendra logiquement pas. Après leur meilleure performance offensive de leur saison il y a deux jours, voici leur pire.

Fin de série de six victoires de rang pour les Texans (10v-10d) avant leur déplacement à Memphis la nuit prochaine. Le Thunder (9v-11d) reste à domicile pour une double opposition face aux Wolves.