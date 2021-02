Pelicans – Suns : Zion Williamson en plaque tournante

Restant sur deux défaites de suite, La Nouvelle-Orléans commence son match avec agressivité, sur un 12-3 d’entrée. Deandre Ayton et Devin Booker remettent Phoenix sur les bons rails mais Zion Williamson et Brandon Ingram continuent leur entreprise de démolition dans la peinture. Après un 3-points de Cam Johnson, c’est E’Twaun Moore qui frappe dans le même coin et égalise à 18 partout.

Steven Adams s’impose cependant au rebond offensif suivi d’un dunk à deux mains. Avec 15 points à 6/7 aux tirs, plus 4 rebonds, Zion Williamson remet NOLA devant au score en fin de période (28-25) tandis que les Suns, à 3/12 à 3-points, n’ont pas encore bien lancé la machine.

Le deuxième quart a du mal à se lancer lui aussi avec 3 minutes sans le moindre panier et JJ Redick qui poursuit son chemin de croix avec les Pels.

Ce dernier rentre tout de même un tir extérieur avant que Zion Williamson ne retourne au charbon. Très discret jusque-là, Chris Paul inscrit un 3-points qui remet Phoenix en tête, et sert encore et toujours Ayton sous le cercle.

Mikal Bridges s’infiltre à son tour à deux reprises et les Suns tiennent enfin tête aux Pelicans. Ils ne sont ainsi qu’à -2 à la pause (48-46) grâce à 9 points et 8 rebonds de Ayton. En face, Williamson (19 points) et Ingram (13 points) sont les deux seuls joueurs au-dessus de la dizaine dans un match sans adresse de loin (7/35 en cumulé).

Zion trop fort

Face à une de ses anciennes équipes, Eric Bledsoe trouve la cible derrière l’arc et remet les Pelicans dans le droit chemin. Ingram et Williamson reprennent aussi leur bonnes habitudes, respectivement en pénétration ou au poste bas. Cam Johnson fait aussi mouche à 3-points mais il ne peut rien faire pour contenir Williamson, qui marque plus la faute. Ball file lui aussi au layup pour un 11-3 de NOLA qui refait un écart à +8.

Phoenix tente une zone mais Ball sanctionne immédiatement à 3-points dans le coin. Booker inscrit 6 points de suite pour maintenir les Suns dans le rythme mais les Pelicans gardent la main, avec Williamson qui frappe à 3-points, suffisamment rare pour le souligner. Ball se déplace dans l’autre coin et ça fait désormais +11. Malgré 13 points de Booker en 3e quart, Phoenix encaisse 40 points et se retrouve largué avant le dernier quart (88-74).

Les choses se compliquent encore pour les Suns avec un 7-0 des Pélicans pour démarrer le quatrième quart-temps. À 26 points déjà, Zion Williamson n’a raté qu’un seul tir et il joue les plaques tournantes en servant Josh Hart à 3-points dans le coin. Chris Paul et Devin Booker remettent Phoenix en marche avant mais JJ Redick, Eric Bledsoe et Brandon Ingram enchaînent trois tirs à 3-points et tout est à refaire…

Steven Adams écrase un dunk main droite et le match est plié ! Phoenix ne reviendra pas en quatrième quart-temps malgré les 25 points de Devin Booker, dont 17 en deuxième mi-temps. Le duo Bridges – Johnson a cumulé un petit 7/21 aux tirs et le banc des Suns n’a pas offert suffisamment de boost offensif face à des Pelicans bien équilibrés, avec 7 joueurs à la dizaine menés par Zion Williamson à 28 points, 7 rebonds, 6 passes (123-101).