Avec un super Joel Embiid, les Sixers maitrisent la fougue des Hornets

De retour aux affaires après quelques jours de repos, Joel Embiid dicte rapidement sa loi dans la raquette. C’était prévisible, sans PJ Washington, les Hornets n’ont pas les armes pour lutter avec l’une des meilleures frontlines de la NBA. Le Camerounais s’est mis en route et il emmène avec lui toute sa bande. Danny Green et Seth Curry marquent à 3-points, Ben Simmons dicte parfaitement le tempo de ce match et le chef (Embiid) termine le travail dans la raquette. Les Hornets ne savent pas où donner de la tête à l’image d’un Gordon Hayward ciblé et étouffé par la défense adverse (25-9).

L’une des forces des Sixers cette saison, c’est la réactivité des joueurs du banc. Dès qu’ils entrent sur le parquet, ils se mettent au niveau des titulaires. Chacun connaît son rôle et c’est aussi ça une grande équipe. Dwight Howard domine dans la raquette et il marque ses lancers-francs pendant que Shake Milton et Furkan Korkmaz enflamment les lignes arrières. Charlotte n’a rien pu faire dans ces douze premières minutes (30-13).

Charlotte sans solution face à Embiid

Philadelphie continue de jouer un très beau basket. Charlotte tente une défense de zone, mais les Sixers savent très bien l’attaquer avec des points de fixation au poste haut ou au poste bas. Face à cette alternance, Charlotte souffre toujours autant (39-21).

James Borrego passe une soufflante à ses joueurs, et Charlotte se met enfin à défendre un peu plus dur. Ils obtiennent des opportunités sur le jeu de transition et LaMelo Ball trouve parfaitement d’une passe dans le dos Miles Bridges pour un splendide moulin à vent. Le banc des Hornets peut se lever… En face, c’est Joël Embiid qui se lève pour finir cette mi-temps (39-28).

Et les choses se gâtent immédiatement pour les Hornets. Embiid est trouvé poste haut sur la défense adverse et il fait ce qu’il veut. Sa présence sur le terrain modifie tout, car Charlotte le craint énormément. Trouvé par Simmons, il marque d’abord à l’intérieur, puis à 3-points. Philadelphie termine très fort. Après avoir fait jouer ses coéquipiers, Simmons drive et score près du cercle imité quelques secondes plus tard par Tobias Harris puis Embiid. La mi-temps va faire du bien aux Hornets (64-40).

Comme très souvent quand ils ont de l’avance, les Sixers se relâchent un peu. Moins de rythme en attaque, moins de concentration en défense… Philadelphie laisse Charlotte reprendre confiance. Ball et Graham en profitent donc pour marquer à 3-points et Cody Zeller à l’intérieur se montre. Il faut que le patron Embiid se fâche un peu et marque deux tirs poste haut, mais Doc Rivers n’est pas satisfait du jeu proposé.

Charlotte s’accroche jusqu’au bout

C’est aussi de la faute aux Hornets : les prises à deux sur Embiid sont mieux exécutées. Ils le forcent à lâcher la balle et ils défendent forts sur les extérieurs. Monk et Hayward punissent leurs vis-à-vis et le doute commence à s’installer du côté des Sixers. Heureusement, Simmons est de retour sur le parquet et il remet de l’ordre dans la maison. Une belle passe pour Matisse Thybulle et les 76ers reprennent une belle avance (89-76).

Moins en vu jusque-là, Harris commence fort ce quart-temps avec deux paniers et une passe pour Shake Milton (95-80). Philadelphie contrôle le jeu même si les Hornets ne se posent plus de questions. Leur seconde mi-temps est bonne. Dommage qu’ils n’aient pas mis ces ingrédients tout au long de ce match. La paire Ball/Martin régale sur les postes arrières et il faut un grand Harris pour ne pas voir les Hornets souffler dans la nuque de Sixers qui se préservent sans doute pour le match de ce jeudi soir.

A ce petit jeu, ils relancent Hayward et sa bande (103-95). Heureusement, ils ont la chance d’avoir un joueur capable de briller par son talent au bon moment. Par deux fois, Ben Simmons trouve Harris derrière la ligne à 3-points puis Embiid à 2-points et sur la ligne des lancers francs-remet Charlotte dans les cordes (110-99).

Philadelphie semble avoir le match en main mais Ball et Monk insistent. Les deux hommes plantent deux énormes banderilles à 3-points et Hayward par le drive affole la défense. Vous ne rêvez pas, les Sixers viennent d’encaisser un 10-4 et Charlotte n’est pas loin (114-109). Problème, il ne reste que 8 secondes et Harris puis Embiid assurent sur la ligne des lancers-francs (118-111).

Les Sixers s’imposent en jouant trois quart-temps. Pour Charlotte, l’entame ratée coûte cher car l’équipe est prometteuse.