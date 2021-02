Bradley Beal enfonce le Heat

Les blessés sont de retour à Miami mais l’équipe ne décolle toujours pas. La preuve avec ce revers inquiétant face à des Wizards pourtant privés de Russell Westbrook. Bien évidemment, côté Washington, Bradley Beal s’occupe de tout, et il le prouve dès le 1er quart-temps avec déjà 14 points. Il tient l’équipe à bout de bras, et le Heat offre plus de variétés en attaque. Jimmy Butler est quasiment à son meilleur niveau, et il provoque la faute de Rui Hachimura pour donner huit points d’avance (20-12).

Mais Beal est intenable, et comme il reçoit le soutien de Davis Bertans puis de Troy Brown Jr, Washington recolle immédiatement. Un 8-0 pour égaliser, puis rester au contact. Après 12 minutes, Miami ne mène que de trois points (34-31). La suite est toute aussi équilibrée et Alex Len montre de bonnes choses dans une défense du Heat beaucoup moins agressive que l’an passé. Il faut attendre le retour des titulaires pour que Miami se relance.

Gros passage de Tyler Herro

C’est Tyler Herro qui secoue ses coéquipiers, de près comme de loin. Son 3-points en première intention en contre-attaque donne 9 points d’avance (62-53). Et il en remet une couche derrière pour porter l’écart à +12. Juste avant la pause, Beal ramène cette avance à 10 points (65-55).

Au retour des vestiaires, le Heat insiste et c’est Kelly Olynyk qui redonne 12 points d’avance. Mais Miami s’endort, et sans être géniaux, Washington se rapproche. Robin Lopez fait apprécier son petit hook, et Deni Avdija imite Bertans à 3-points (71-65). Puis Beal profite de l’immobilisme de la défense du Heat pour mettre une claquette. La star des Wizards est seul au milieu de cinq joueurs du Heat… On le retrouve pour une merveille de fadeaway ligne de fond, et Washington passe devant (77-76).

Beal tout en maîtrise

On guette une réaction des finalistes 2020 et c’est Goran Dragic qui relance sa formation. Sauf que ça manque de liant et de régularité. En face, les Wizards sont beaucoup moins contractés et Bertans et Brown artillent de loin pour donner six points d’avance (93-87). C’est désormais le Heat qui court après le score, et Butler envoie Adebayo au dunk. Derrière Olynyk marque à 3-points, et il égalise (98-98). Il reste trois minutes à jouer.

S’en suit un festival de balles perdues et de shoots manqués. C’est aux lancers-francs que Washington reprend les devants, mais Miami a la balle d’égalisation. A l’image de leur match, c’est mal maîtrisé, et le shoot compliqué de Herro frappe la planche. Washington s’impose 103-100, et Miami affiche un triste bilan à 33% de victoires.