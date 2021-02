Les Mavericks résistent au réveil de Trae Young pour renouer avec la victoire

D’entrée de jeu, les Mavericks décident de trapper Trae Young dès qu’il touche le ballon. Une stratégie payante puisque les Hawks sont incapables de mettre en place leur attaque et le meneur All-Star se frustre, écopant de deux fautes rapides. En face, Luka Doncic se déplace plus librement et nous offre un véritable clinic dans l’organisation. Pour autant, les Texans ne tirent pas réellement profit des nombreuses pertes de balle de leurs hôtes, qui reviennent grâce à Kevin Huerter (15-10).

L’adresse n’est pas la plus élevée qui soit dans ce début de match. Si les bancs s’ouvrent progressivement, la qualité du basket qui nous est proposée reste, globalement, assez pauvre. Malgré la bonne entrée de Danilo Gallinari (10 points) du côté d’Atlanta, un Dallas moins dispendieux se maintient devant, à l’issue de ces douze premières minutes (26-22).

Défendu par des joueurs moins physiques que lui, Clint Capela impose sa domination à l’intérieur. Étouffé, Trae Young se rend utile autrement en distribuant les offrandes pour ses coéquipiers et les Hawks reviennent à hauteur. Sans Luka Doncic, les Mavericks galèrent offensivement. Ils s’en remettent à Josh Richardson et Kristaps Porzingis afin de marquer des paniers (39-39).

Luka Doncic en balade, Trae Young en galère

Après plus d’un quart d’heure de jeu, Trae Young finit par inscrire ses premiers points. Plus la mi-temps se rapproche et plus la rencontre s’équilibre, bien que le spectacle ne soit toujours pas au rendez-vous. Atlanta peut cependant compter sur le bon apport de Kevin Huerter (13 points, 4 passes) pour virer en tête à la pause (56-53). L’activité de Luka Doncic ne suffit pour le moment pas à Dallas (17 points, 4 rebonds, 4 passes).

Au retour des vestiaires, Trae Young continue de piocher face aux prises à deux de ses défenseurs. Pire encore, il ne cesse de montrer d’importants signes de frustration, en témoigne la faute technique qu’il récolte. Les Mavericks cherchent, eux, à accélérer dès que possible le tempo pour mieux développer leur jeu en attaque. Et sous l’impulsion d’un Luka Doncic au four et au moulin, ils reprennent l’avantage (71-69).

Un véritable mano-a-mano s’installe sur la fin de ce troisième quart-temps. Le match s’emballe sur le plan offensif, Atlanta et Dallas se rendant coup pour coup en s’échangeant des réussites à 3-points. Tim Hardaway Jr. (19) et John Collins (22) en profitent, d’ailleurs, pour faire monter leur compteur. Et à douze minutes du terme, ce sont les Texans qui restent devant, de deux possessions (88-83).

Trae Young se réveille… trop tardivement

Toujours sans Luka Doncic, les Mavericks passent à +10 dès l’entame de ce dernier acte. En attaque comme en défense, les coéquipiers d’un Kristaps Porzingis désormais intenable posent, peu à peu, leur empreinte sur cette partie. Les Hawks, à l’image de Trae Young, sont incapables de réagir. Le money-time approchant, l’écart se stabilise à plus d’une dizaine d’unités (108-94).

Moment choisi par Young pour gagner en agressivité. Celui-ci parvient enfin à se frayer un chemin vers le cercle et, ce, à plusieurs reprises. Le meneur All-Star ramène ainsi Atlanta sous la barre des dix points, en scorant ou en envoyant John Collins au alley-oop (113-107). Puis sur un 3-points du logo, Trae Young relance complètement le suspens, à 40 secondes de la fin (115-112). Contre toute attente, Dallas vacille !

Dans la foulée, Kristaps Porzingis récupère un raté de Luka Doncic pour marquer sur une claquette et redonner un peu d’air aux Mavericks. Mais sur la possession suivante, Young lui répond avec un layup (117-114). Aux lancers francs, Josh Richardson ne tremble pas et Trae Young, encore lui, inscrit un nouveau panier dans la peinture (119-116). Et si Tim Hardaway Jr. laisse ensuite filer un lancer sur la ligne, Young ne réussit pas à en profiter de l’autre côté. Laissant les Mavs sceller le sort des Hawks et de cette rencontre, aux lancers francs (122-116).

Fin de série pour Dallas, donc, qui restait sur six défaites d’affilée. Luka Doncic (27 points, 8 rebonds, 14 passes), Kristaps Porzingis (24 points, 11 rebonds) et Tim Hardaway Jr. (22 points) ont été essentiels pour aider les Texans à repartir de l’avant. Du côté d’Atlanta, John Collins (35 points, 12 rebonds) a cartonné, tandis que Kevin Huerter (21 points, 5 rebonds, 10 passes) et Danilo Gallinari (19 points) se sont avérés précieux en relais. Mais les trois quarts-temps sans relief de Trae Young (21 points, 9 passes) ont coûté cher.