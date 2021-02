Les Cavaliers à la croisée des chemins

Avec 8 victoires pour 7 défaites le 23 janvier dernier, après avoir battu les Nets coup sur coup, les Cavs avaient fière allure. Du moins, Cleveland tenait crânement sa chance dans le classement de la conférence Est, alors bien placé dans la course aux playoffs.

Depuis, ça va moins bien pour la Cavalerie de l’Ohio, qui reste sur 7 revers lors de ses 9 dernières sorties, dont trois de suite face aux Clippers et aux Bucks (deux fois).

« On doit simplement garder le cap », estime Andre Drummond sur Cleveland.com. « La saison est encore longue. On a beaucoup de matchs à jouer avec des jeunes gars dans l’équipe qui s’habituent encore à ce niveau. Il ne faut pas baisser la tête après ces défaites, il faut les prendre comme des expériences d’apprentissage. On était dans le match. On n’est pas loin d’être dans la course aux playoffs, on doit continuer à se battre. »

À l’instar de Collin Sexton qui termine à 6/18 aux tirs pour 17 points, autant de passes (3) que de ballons perdus, les Cavs sont dans le dur, dans un moment délicat de leur saison. Il faut dire que le calendrier est plutôt corsé pour Cleveland qui vient de jouer les Clippers et les Bucks, et va devoir partir sur la côte Ouest pour un « road trip » très périlleux (Phoenix, Denver, Portland, Clippers et Golden State à venir).

« On joue contre des équipes de haut niveau et on découvre des domaines de jeu où on doit encore progresser afin de rivaliser avec les meilleurs », ajoute JB Bickerstaff. « On va continuer à faire nos recherches et à travailler avec les gars. On va progresser. »

« J’ai hâte de voir comment on va réagir collectivement »

Dans le vif du sujet, les Cavs sont en danger de lâcher prise dans la course aux playoffs à l’Est, mais ce n’est pas pour autant qu’ils se découragent. Même s’ils viennent d’encaisser trois défaites, et dans les grandes largeurs (à 22 points d’écart en moyenne), les Cavs veulent encore y croire. Après tout, ils sont encore 10e à l’Est…

« Je ne vois pas pourquoi on n’y arriverait pas », poursuit Andre Drummond. « On l’a déjà fait. On doit relancer le moteur en fait. On doit se concentrer sur le positif, sur ce qu’on fait de bien et se remettre ça en tête pour jouer comme la grande équipe défensive qu’on peut être. On s’est un peu relâché défensivement, on a tendance à oublier certaines petites choses qui nous aidaient en début de saison. »

À un mois d’un All-Star Game controversé, les Cavs vont vivre une fin de première partie de saison déjà fondamentale. Ou ils parviennent à se remobiliser sur la route et ils seront encore dans la course, ou ils ne trouvent pas de solutions et leur saison pourrait d’ores et déjà être terminée.

« J’ai hâte de voir comment on va réagir collectivement. Je ne pense pas qu’on ait reculé devant quiconque », conclut Andre Drummond. « On va se battre et donner le meilleur de nous-mêmes. »