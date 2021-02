LeBron, Giannis, Harden… Un vent de fronde en amont du All-Star Game

Nouvelle grosses épines dans le pied des organisateurs du All-Star Game 2021, programmé le 7 mars prochain à Atlanta. Après LeBron James, Giannis Antetokounmpo et d’autres vedettes de la ligue comptent parmi les voix majeures à s’opposer à la tenue de l’événement.

« Selon moi, chaque joueur attendait ces cinq ou sept jours (pour souffler) », a commencé par exprimer le Grec, alors que le syndicat des joueurs a pourtant validé la tenue de l’évènement. Pour le double MVP en titre, il faut suivre l’avis du « grand manitou » LeBron James, comme il le surnomme.

« Le grand manitou dit qu’il n’a aucune énergie et aucune excitation pour le All-Star Game, c’est la même chose pour moi. Je me fous royalement du All-Star Game parce qu’on ne peut pas voir nos familles. (Or) je veux la voir, aller voir mon petit frère en Espagne ou qu’il vienne me voir. »

Actuellement deuxième des votes à l’Est derrière Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo a toutefois la même logique que LeBron James : « S’ils nous disent de venir, on doit faire notre boulot. Je ferai toujours mon boulot pour montrer l’exemple. Mais au final, au fond de moi, je ne veux pas le faire. Je veux une pause. »

James Harden rejoint aussi la « fronde »

Une pause pour souffler au cœur d’une saison exigeante et pas comme les autres, en raison de la situation sanitaire. Un autre facteur rentre justement en considération chez lui : l’absence de fans. Sans ces derniers, l’événement perd encore plus de saveur. « Organiser un All-Star Game par principe, sans avoir de fans, je ne vois pas l’intérêt. »

Le joueur des Bucks, dont le coach Mike Budenholzer a également exprimé ses réserves, ne comprend pas pourquoi la ligue a changé les règles en cours de route. Car à l’entame de la saison, ce rendez-vous ne devait pas avoir lieu.

« J’ai le même sentiment que les autres joueurs », a de son côté déclaré James Harden. « On essaie de prendre le dessus sur le virus et on programme un match. Je comprends le raisonnement qu’il y a derrière mais j’ai le sentiment qu’on en impose beaucoup aux joueurs, surtout avec ce calendrier condensé. C’est déjà éprouvant. Chaque semaine, on joue beaucoup. Cette semaine-ci devait nous permettre de nous détendre, d’être avec nos familles et de prendre du recul par rapport au basket. »

« On sait pourquoi on joue, parce qu’il y a de l’argent en jeu et (le All-Star Game) est l’occasion d’en gagner davantage », a formulé Kawhi Leonard. « En gros, l’argent passe avant la santé à l’heure actuelle. En ce moment, on joue et la pandémie est toujours là. On respecte toutes ces règles et protocoles donc cela ne me surprend pas. »