LeBron James farouchement opposé au All-Star Game !

Après De’Aaron Fox, c’est au tour de LeBron James de s’exprimer sur la tenue du All-Star Game 2021 le 7 mars prochain à Atlanta. Pour la superstar des Lakers, cette décision est « une claque en plein visage » ! Rien de moins.

« Je n’ai aucune énergie et aucune excitation pour le All-Star Game cette saison. Je ne comprends même pas pourquoi on a un All-Star Game. C’est ce qu’ont décidé la NBA et le syndicat des joueurs… » soupire le Laker. « Quand on avait appris qu’il n’y avait pas de All-Star Game en début de saison, j’avais prévu de faire un break de cinq jours, mes coéquipiers aussi, pour bien attaquer la deuxième partie de saison. Et là, on va ramener tout le monde dans une ville, en pleine pandémie… Ce n’est que mon point de vue, et je ne suis pas très content. Mais si je suis sélectionné, je serai là physiquement, mais pas mentalement. »

Et LeBron James sera là puisqu’il est en tête des votes à l’Ouest au premier pointage…