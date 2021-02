L’effet Tom Thibodeau fonctionne chez les Knicks

Il y a quelques certitudes avec Tom Thibodeau. On sait ainsi que ses meilleurs joueurs vont être énormément mis à contribution mais on sait aussi que sa défense sera en place, prête à harceler les adversaires.

Dernières victimes en date, Damian Lillard et les Blazers confirment que les Knicks de « Thibs » sont extrêmement agressifs sur les pick-and-roll, et qu’ils font travailler les attaquants adverses.

« Vous avez vu l’agressivité de leurs prises à deux ? » remarquait le meneur. « Ils sont tellement agressifs. Ils voulaient se concentrer sur le ballon. Et ils l’ont fait en travaillant dur. Ils avaient un bon plan de jeu. »

Terry Stotts acquiesce.

« Il n’y a pas un domaine en particulier (qui saute aux yeux) quand on regarde les stats, ce que tout le monde fait, hormis le fait que les adversaires shootent mal face à eux, ce qui est au bout du compte la meilleure stat possible », confirme le coach des Blazers. « Ce que je vois, c’est une équipe qui joue dur, physique, de façon active, avec beaucoup d’agressivité. Ils se jettent sur le ballon qui traîne, c’est une solide équipe défensive. »

Ces Knicks ont donc adopté la mentalité de leur coach, qui fait confiance à ses soldats (Julius Randle, RJ Barrett, Elfrid Payton, Mitchell Robinson, Reggie Bullock, Taj Gibson, Alec Burks, Immanuel Quickley…) pour pointer dans le Top 8 de l’Est (11 victoires – 13 défaites) après un tiers de la saison. De quoi surprendre tout le monde.

« Dans cette ligue, ma seule certitude, c’est que lorsque vous commencez à vous sentir à l’aise, c’est là que ça déraille »

Dans les chiffres, « l’effet Tom Thibodeau », c’est un groupe quasiment inchangé qui passe de la 23e à la 6e place à l’efficacité défensive, et qui fait surtout beaucoup mieux baisser l’adresse adverse (de la 17e à la 1ère place pour l’adresse générale, et de la 28e à la 1ère place pour l’adresse à 3-points !). En contrepartie, les Knicks semblent avoir lâché un peu de lest dans la peinture mais, cette saison, ça semble bien être la stratégie à adopter.

« Je suis un joueur qui est toujours en train d’attaquer, et j’attaquais en permanence face à deux ou trois joueurs », continue Damian Lillard. « Leurs grands étaient plus haut, et Thibs est présent en permanence, à crier ».

Fidèle à lui-même, Tom Thibodeau ne s’enflamme pas et veut surtout que ses joueurs continuent avec cette mentalité de cols bleus qui agressent les stars adverses en permanence, et les épuisent.

« Je ne veux pas qu’on soit satisfait de notre position parce qu’on a encore un long chemin à faire. Dans cette ligue, ma seule certitude, c’est que lorsque vous commencez à vous sentir à l’aise, c’est là que ça déraille. »