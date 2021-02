Elfrid Payton et Julius Randle font le job face aux Blazers

Les Blazers se présentent au Madison Square Garden pour finir leur « road trip » à l’Est après leur victoire à Washington et, plus marquante encore, à Philadelphie. Cette fois-ci, Damian Lillard est bien là. Et, malgré les bonnes intentions défensives d’Elfrid Payton, le meneur de Portland ne tarde pas à faire parler son adresse extérieure.

Si Enes Kanter obtient tout de même quelques ballons dessous, on comprend bien que ce soir encore, Portland va vivre ou mourir avec cette adresse longue distance. Aux côtés de Lillard, Gary Trent et Robert Covington rentrent eux aussi bien dans la rencontre.

Mais c’est sur un « step-back » longue-distance de Lillard puis un autre missile, loin derrière la ligne, que Portland vire en tête après douze minutes (26-31). Le même Lillard, apparemment gêné au niveau de la hanche, aura droit à être soigné par le staff de son équipe.

Damian Lillard, toujours plus loin

Le jeu des Knicks, qui sont moins obsédés par cette ligne, est plus varié. Maladroit de loin justement, Payton fait dans l’efficacité en se rapprochant du cercle et confirme son regain de forme actuel. Idem pour un RJ Barrett, auteur d’une soirée sans beaucoup de déchets. Opposé au moins costaud Covington, Julius Randle se montre également au poste, avec plusieurs « turnaround ».

Immanuel Quickley réalise lui aussi une rentrée remarquée par la défense adverse. Les Blazers sont tellement méfiants du rookie qu’ils le « trappent » quasiment dès qu’il passe la ligne médiane. Alec Burks profite ainsi de ces espaces créés pour sanctionner à son tour de loin. Si bien qu’à la pause, les Knicks virent en tête (57-51). Ce petit matelas se confirme dans les minutes qui suivent, quand les défenses se relâchent un peu après la pause.

Bien servi par Lillard, Rodney Hood inscrit son seul panier primé du match, Randle lui répond. Lillard, faisant payer la moindre erreur d’inattention de Payton, envoie encore une bombe lointaine à laquelle Randle répond à nouveau ! Cet échange de paniers ne fait pas l’affaire des Blazers qui ne parviennent pas à réduire l’écart (72-63).

New York s’échappe sans être rattrapé

Pire, les visiteurs, malgré un gros coup de chaud d’Anfernee Simons, cèdent encore du terrain dans l’ultime quart-temps. La faute à quoi ? La défense sérieuse des Knicks sans doute mais aussi des fautes d’inattention dans les transmissions de balle. Appliqués jusqu’ici, les visiteurs perdent six ballons qui profitent à Payton, Barrett et les autres pour finir en contre-attaque. New-York a maintenant 15 points d’avance (104-89).

Les Knicks peuvent aussi remercier leur rookie Quickley qui a animé leur jeu offensif à l’entame de ce dernier quart-temps, avant d’être rapatrié sur le banc après seulement 13 minutes de jeu. Lillard tente alors le tout pour le tout, quitte à s’arracher au rebond offensif puis de finir avec sa main gauche. Le meneur aura encore plusieurs tirs très longue distance à envoyer pour faire douter des Knicks, privés de paniers pendant trois minutes.

Mais ce sera insuffisant pour recoller. Victoire des Knicks (11v-13d) qui rejouent dès demain soir face au Heat. Les Blazers (12v-10d) rejouent mardi face au Magic.