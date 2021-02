Les Bucks remettent les gaz

Alors que l’imprévu est de rigueur sur cet exercice 2020/21, les Bucks ont fait face à une situation un peu cocasse jeudi après-midi, au moment de partir pour Cleveland et d’entamer un « road trip » de 11 jours, le plus long de la saison. Les joueurs sont en effet restés dans l’avion privé de la franchise pendant cinq heures, bloqués au sol à cause d’un problème mécanique, avant que la raison ne l’emporte et que tout le monde ne soit prié de rentrer à la maison, pour un départ prévu le lendemain, soit le jour du match.

Un contretemps de plus pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo qui sont donc arrivés vendredi à Cleveland vers midi, pour jouer quelques heures plus tard, pas vraiment la préparation idéale.

« C’était assez difficile de dormir chez soi en sachant qu’il y a un match à l’extérieur, qu’il faut se lever le matin, prendre l’avion et aller jouer », a déclaré le « Greek Freak ». « Mais au bout du compte, nous avons fait le choix de la sécurité et c’était la chose la plus importante. Je pense que c’était la meilleure décision pour nous ».

Jrue Holiday en chef d’équipage chevronné

Sur le parquet, les Bucks n’ont montré aucun contrecoup suite à cet épisode et ont signé deux larges succès (105-123 et 99-124). Les jambes n’ont pas été lourdes, bien au contraire, et Mike Budenholzer a même trouvé son groupe plus concentré et appliqué qu’a l’accoutumée.

« En back-to-back, face à la même équipe, ce n’est jamais facile », a-t-il glissé après la 15e victoire de ses protégés cette saison, toujours en embuscade derrière les Sixers au sommet de la conférence Est.

Le stratège des Bucks a également félicité les joueurs de son banc, DJ Augustin, Pat Connaughton, Torrey Craig et Bobby Portis ayant remarquablement accompagné Jrue Holiday en fin de troisième quart-temps pour voler vers la victoire. Auteur de 20 points, 3 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions et un contre pour un +/- de +22, l’ancien leader des Pelicans continue quant à lui d’apposer sa patte sur le collectif de Milwaukee.

Coach Bud s’est ainsi satisfait de pouvoir compter sur le leader qu’il espérait, capable de tenir la maison verte, même lorsque Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo sont sur le banc. « Il nous donne juste une tonne de confiance. C’est un des mots que nous avons beaucoup utilisé récemment pour parler de Jrue », a ajouté Mike Budenholzer.

En mission commando jusqu’au 15 février, les Bucks ont réussi leur envol, mais les pires secousses sont à venir avec un déplacement à Denver, Phoenix et Utah à l’horizon.