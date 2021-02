Les Cavaliers vont pouvoir accueillir plus de spectateurs

Ça reste limité, mais il y a de plus en plus de public dans les salles NBA. Les Cavaliers le prouvent en annonçant qu’ils vont désormais pouvoir accueillir plus de spectateurs.

Depuis le début de la saison, la franchise de Cleveland pouvait remplir 10% de son Rocket Mortgage FieldHouse, soit offrir 1 944 places à ses fans.

Grâce à l’autorisation de l’État d’Ohio, obtenue ce jeudi et relayée par ESPN, cette jauge monte à 14% et dès ce vendredi soir contre les Bucks, il pourrait donc y avoir 2 720 spectateurs pour soutenir les Cavaliers.