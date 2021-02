De plus en plus de public dans les salles…

Mardi soir, pour la réception des Pistons, le Jazz pouvait compter sur 3 902 spectateurs. Un chiffre record pour la franchise cette saison puisqu’elle avait, dans un premier temps, fixé la limite à 1 500 fans.

Le Jazz va ainsi pouvoir augmenter sa jauge à presque 4 000 spectateurs pour les prochains matches, et c’est une bonne nouvelle qui s’ajoute à celles annoncées du côté de Phoenix et Milwaukee.

En effet, les deux franchises vont prochainement accueillir elles aussi du public. Du côté des Suns, lundi prochain contre Cleveland, 1 500 spectateurs seront attendus. La veille, la franchise de l’Arizona aura même invité des personnels de santé pour la rencontre face aux Celtics.

Pour ce qui est des Bucks, il va falloir encore patienter mais le retour du public est prévu pour la fin du mois de février, ce qui ferait de Milwaukee la onzième équipe à ouvrir ses portes aux fans cette saison.

« Nous avons soumis un plan à la municipalité pour avoir 25% de notre public à la fin du mois », a déclaré le président de la franchise, Peter Feigin, dans un communiqué relayé par le Milwaukee Journal Sentinel.

Comme le Fiserv Forum peut recevoir 17 341 personnes en temps normal, les Bucks espèrent accueillir autour de 4 300 spectateurs. Un chiffre encore modeste, mais qui peut déjà faire la différence selon Mike Budenholzer.

« Nos fans sont capitaux, c’est évident. Ils nous manquent », commente le coach. « On a joué à Orlando et je ne sais pas le chiffre exact (autour de 4 000 personnes) mais c’était important d’entendre cette excitation et ces fans. Donc quand la sécurité est là, pour les fans et pour la franchise, c’est la bonne chose à faire. Pour les joueurs et les coaches, c’est une sacrée bonne nouvelle. »