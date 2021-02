Des nouveaux coloris pour la Kyrie Flytrap 4

On parle moins des lignes signatures à budget réduit, mais elles aussi ont droit à des déclinaisons qui pourront en convaincre certains d’être moins exigeants sur les performances.

La Kyrie Flytrap fait partie des plus populaires, mais la quatrième paire de la collection veut visiblement relancer la machine vu les trois nouveaux modèles publiés par le compte Twitter US11. Après le blanc/noir/rouge inaugural, la paire a été entièrement couverte de rose, et elle le sera visiblement bientôt de blanc, et de jaune fluo. La noir et or est pour ceux qui préfèrent un rendu un peu plus sobre.

Pas d’informations sur les dates de sorties, mais elles devraient toutes être à 90 euros.

