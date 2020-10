Nike : très légère évolution pour la Kyrie Flytrap 4

On retire la sangle et on repart. C’est à peu près ce qu’il faudra retenir de la nouvelle version de la Kyrie Flytrap, dont les premières images viennent de fuiter.

La Flytrap 4 reprend les grandes lignes de la silhouette de la Flytrap 3, qui elle même faisait légèrement évoluer la Flytrap 2… Le plus gros changement concerne le motif de la semelle d’accroche, qui prend une forme plus fantaisiste. Pour le reste, la continuité est le maître-mot.

La date de sortie de cette chaussure n’est pas encore connue.

via Sneakernews

