Le Kennard boiteux des Clippers

22, 11 et 4. Ces chiffres ne correspondent pas aux points marqués par Luke Kennard depuis trois matchs, mais plutôt à ses minutes disputées sur cette même période. Une statistique qui illustre les difficultés d’adaptation qu’il éprouve, depuis son arrivée chez les Clippers cet automne.

Cette nuit, face aux Nets, l’ancien joueur des Pistons n’a ainsi eu droit qu’à une courte apparition, dans le premier quart-temps de ce choc finalement perdu par son équipe. Le temps pour lui de rater deux tirs à 3-points et de se faire évincer de la rotation par Lou Williams, pourtant loin d’être en réussite jusqu’ici (9.1 points de moyenne, à 38% aux tirs et 36% à 3-points).

« Nous voulions jouer davantage avec Lou [Williams] pour une question de rythme », expliquait après coup Tyronn Lue, au Los Angeles Times. « Nous essayions simplement d’apporter plus de rythme, pour forcer [nos adversaires] à défendre. »

D’un point de vue statistique, Luke Kennard (8.1 points par rencontre) ne fait, certes, pas mieux que le triple Sixième homme de l’année. Mais il le fait en étant plus adroit (47% aux tirs, 43% à 3-points). Le problème de l’arrière de 24 ans est finalement tout autre : il est trop altruiste et n’est pas suffisamment entreprenant au goût de son coach, qui l’implore de penser davantage à lui et de prendre plus de risques.

« Ils sont constamment là, à me dire ‘Shoote !’ », confiait le principal intéressé, toujours au Los Angeles Times, la semaine dernière. « Un jour, [le coach] m’a même dit : ‘Tu vois ce que ça fait quand tu shootes ?’, après que j’en ai réussi un en isolation. […] Si je suis près du banc, que quelqu’un m’envoie la balle et que je dispose du moindre espace, tout le monde me criera dessus [pour que je tire]. Face aux Pacers, Kawhi [Leonard] m’a d’ailleurs lancé à plusieurs reprises ‘Mec, tu dois shooter’. »

Se montrer agressif et ne plus hésiter

Au final, le manque d’égoïsme de Luke Kennard lui cause du tort, lui qui s’était déjà fait punir dimanche, face aux Knicks. Premier remplaçant de la franchise californienne habituellement en jeu, dans le premier quart-temps, il avait ensuite été étonnamment benché durant tout le second par Tyronn Lue, avant de rejouer après la mi-temps.

« Ce n’était pas à cause d’une perte de balle, je n’entraîne pas comme ça. La raison, c’est qu’il a refusé un tir ouvert et cela a entraîné une perte de balle », justifiait alors le coach des Clippers. « Je veux qu’il soit agressif et qu’il prenne ses tirs car c’est un super shooteur. Nous avons besoin qu’il soit agressif et qu’il soit lui-même. Qu’il crée le jeu, qu’il attaque le panier et, bien sûr, qu’il prenne les tirs ouverts. Il en a beaucoup refusé donc nous nous assurons de rester sur son dos pour qu’il les prenne. »

Un comble pour un joueur qui n’a jamais eu besoin qu’on lui répète autant de prendre sa chance auparavant, tant au lycée qu’en NCAA. Plus jeune, le 12e choix de la Draft 2017 était effectivement réputé pour ses qualités de scoreur, au lycée de Franklin (Ohio) puis à l’université de Duke.

Shooteur reconnu depuis son arrivée en NBA, avec 40.2% de réussite à 3-points en trois années à Detroit, Luke Kennard fait encore mieux à Los Angeles puisqu’il y affiche sa meilleure marque dans l’exercice, avec 43% de réussite derrière l’arc. Seule différence, son volume a diminué au sein de cette équipe aussi fournie en termes de talent, passant de près de 7 à 4 tentatives à 3-points, entre les saisons 2019/20 et 2020/21.

Lorsqu’il refuse ainsi les quelques tirs extérieurs dont il bénéficie, cela agace Tyronn Lue. Même si l’arrière gaucher, altruiste au possible, le fait en pensant avant tout au bien du collectif. Ces critiques restent cependant positives pour lui, dans le sens où cela démontre que les Clippers vouent une confiance totale en leur nouvel élément, eux qui lui ont récemment offert une prolongation de contrat de 64 millions de dollars sur quatre ans.

Retrouver des sensations, après un an sans jouer

Plutôt que de s’alarmer sur son niveau de jeu, Luke Kennard préfère surtout se réjouir de pouvoir rejouer, après avoir été éloigné des parquets pendant un an, entre sa double tendinite aux genoux et la suspension liée au Covid-19. Autrement dit la période la plus compliquée de sa jeune carrière, après sa meilleure campagne à titre individuel (quasiment 16 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne, à 44% aux tirs et 40% à 3-points).

« Ce n’était pas drôle du tout. Mais cette période de convalescence m’a bien plus aidé qu’imaginé et, désormais, je me sens bien, mon corps aussi, et je bouge bien. C’était dur, car frustrant de ne pas pouvoir jouer et d’être blessé, mais je suis soulagé d’avoir traversé tout ça. […] J’en ai beaucoup appris sur mon corps en 2020 ».

Et l’ex Piston peut évidemment compter sur le soutien de son équipe et de ses coéquipiers, pour s’acclimater à l’air de Los Angeles et remonter la pente dans les prochaines semaines. À commencer par celui de Paul George, conscient de ce que cela engendre lorsque l’on revient de blessure et que l’on découvre un nouvel environnement.

« Nous sommes sur son dos, mais nous sommes également conscients qu’il a vraiment manqué beaucoup de temps la saison dernière. Je sais ce que c’est de rejoindre une nouvelle équipe et que vous essayez de vous intégrer. Vous ne voulez pas shooter, vous ne voulez pas être ultra-agressif, vous ne voulez pas abuser. Vous souhaitez simplement vous fondre dans le système. Mais nous avons tout de même besoin qu’il soit agressif. Il va y arriver. »