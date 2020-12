Les Clippers prolongent au prix fort… Luke Kennard !

Arrivé pendant l’intersaison en provenance des Pistons, Luke Kennard est l’un des grands gagnants de l’automne puisque les Clippers viennent de le prolonger pour 64 millions de dollars sur quatre ans, dont 56 millions sont garantis. C’est beaucoup pour un joueur qui n’avait plus joué depuis un an, et qui n’a toujours pas joué de match officiel avec sa nouvelle formation.

« Luke est jeune, et c’est un joueur qui monte, qui se donne à fond, et qui s’est imposé comme un shooteur fiable et un créateur » avait expliqué Lawrence Frank, le président des Clippers en novembre. « On l’admirait depuis un moment, et on est très heureux de l’avoir. »

En phase de reprise après avoir soigné ses genoux, Luke Kennard peut compter sur un joli contrat, mais aussi sur la confiance de son coach, Tyronn Lue, qui l’encourage à se lâcher.

« Après le premier scrimmage de notre training camp, je lui ai juste dit : ‘sois agressif, sois toi-même, si tu en fais trop, je te le ferai savoir’, » avait souligné l’entraîneur au Los Angeles Times. « Alors, attaque le panier, tire, crée pour les autres, et sois juste celui que tu es. Kawhi (Leonard) et Paul (George), ils ont besoin de ça, c’est ce qu’ils attendent de ta part. Alors ne viens pas ici en essayant de t’intégrer, en essayant de faire plaisir aux autres. Joue juste ton jeu, et ensuite on s’assurera de l’adapter à notre base offensive ».

En attendant que Luke Kennard retrouve son meilleur niveau, c’est Nicolas Batum qui a débuté au poste d’arrière.