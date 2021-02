Ses pivots à l’infirmerie, Golden State va passer au « very small ball »

La poisse s’acharne décidément sur les Warriors. Déjà privés de Klay Thompson et Marquese Chriss toute la saison, puis de James Wiseman pour une dizaine de jours, ils doivent désormais composer avec l’absence de Kevon Looney, l’autre pivot de l’effectif. Ce dernier souffre depuis cette nuit d’une entorse de la cheville gauche, contractée dans le deuxième quart-temps du match entre Golden State et Boston.

Un coup dur pour la franchise de San Francisco, bien affaiblie au poste 5.

« Je ne m’attends pas à ce que [Kevon Looney] joue les deux prochains matches », confiait Steve Kerr, après le match face aux Celtics. « C’est une entorse assez sévère, qui devrait lui faire manquer un peu de temps. Je me sens mal pour lui car il avait travaillé si dur pour revenir et il jouait vraiment bien… C’est un coup dur pour nous. »

Un problème de taille

Sans Kevon Looney, James Wiseman ni Marquese Chriss, autrement dit les trois seuls pivots du roster, le coach des Warriors doit trouver des solutions. Il semble déjà avoir son plan en tête, même si cela ne règlera pas les problèmes de taille de son effectif, où seuls Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr. dépassent les 2m00.

« Eric [Paschall] va devenir un élément plus important de notre rotation, tout comme Juan [Toscano-Anderson]. Je suppose que l’on peut considérer Juan comme un intérieur, tout comme Eric. Nous allons être à court de joueurs, donc Draymond [Green] jouera beaucoup au poste 5, Eric et Juan obtiendront plus de minutes, et nous verrons ce que cela donnera. »

Golden State n’aura d’autre choix que de privilégier une solution en interne car, même si elle décidait de recruter un free agent, la franchise californienne devra attendre que celui-ci passe par le protocole sanitaire de la NBA, en rendant au moins six tests PCR consécutifs négatifs au Covid-19.