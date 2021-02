Warriors – Celtics : le festival de Stephen Curry n’a pas suffi

Les deux équipes débutent la partie sur les chapeaux de roue avec plus de 60% de réussite, et le 3/3 de loin de Stephen Curry permet à Golden State de faire la course en tête (18-11).

Sous l’impulsion de Kemba Walker, Boston revient à hauteur de son adversaire mais les Warriors déroulent dans ce premier quart-temps. En rythme, ils délivrent 12 passes décisives sur 14 paniers marqués, dont six 3-points, et les 17 points de Stephen Curry leur donnent 11 points d’avance (35-24).

Chef Curry envoie la sauce

Le double MVP et Draymond Green (11 rebonds, 7 passes) sur le banc, et en l’absence de James Wiseman, blessé, Boston en profite pour faire payer le deuxième cinq de Golden State. Huit points de Jayson Tatum lancent un 19-5 pour entamer la deuxième période et permettre à Boston de passer devant (43-40).

Stephen Curry marque son retour sur le terrain en marquant cinq points de suite alors que Draymond Green pousse le tempo. Malheureusement pour les Warriors, Kevon Looney, leur seul pivot valide, se tord la cheville, et il doit quitter ses partenaires alors que les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos (52-52).

Boston prend l’ascendant

Sans pivot, Golden State souffre au rebond offensif après avoir fait un bon boulot en première mi-temps et sans surprise, Boston prendre le contrôle du match. La défense des Celtics devient plus agressive sur Stephen Curry et l’empêche de prendre un tir lors des six premières minutes du troisième quart-temps. Sans menace dans la raquette, les Warriors enchainent les tentatives de loin et limitent la casse grâce à quatre réussites de Juan Toscano-Anderson (16 points) et Kent Bazemore (74-66).

Huit points de suite permettent même aux Dubs de recoller mais l’apport du duo Jeff Teague – Grant Williams (15 points) en sortie de banc garde Boston devant d’une courte tête (86-85).

Quatre balles perdues des Celtics en cinq minutes pour débuter le dernier quart-temps permettent à Damion Lee et Kelly Oubre Jr. de donner l’avantage à Golden State mais cinq points de suite du duo Jaylen Brown – Jayson Tatum rectifient le tir pour Boston (96-94).

Trois minutes qui font tourner le match

Les Celtics confirment leur momentum avec une séquence qui leur permet de faire le break. Daniel Theis contre une tentative de dunk de Kelly Oubre Jr, Kemba Walker marque à 3-points sur la transition, Stephen Curry tente de lui répondre rapidement sans réussite, et Jaylen Brown finit de l’autre côté sur un rebond offensif avec la faute, avant de mettre les Warriors à -10 sur un dunk en transition (106-96).

Un coast-to-coast terminé par un 2+1 acrobatique de Curry donne de l’espoir aux Warriors. Steve Kerr sort alors un zone 2-3 avec un Draymond Green omniprésent, son équipe enchaine les stops, et trois lancers francs de Stephen Curry ramènent Golden State à -3 (107-104). Malheureusement pour les Dubs, ils laissent passer plusieurs opportunités de mettre la pression sur Boston. Deux lancers-francs ratés d’Andrew Wiggins, une faute sur remise en jeu à la dernière seconde des 24 secondes, et d’autres petits détails de la sorte s’accumulent pour permettre à Boston et Jayson Tatum de s’imposer 111-107. Même diminués, les Warriors peuvent avoir des regrets…