Damien Lillard : « Pour l’instant, on n’est pas une équipe taillée pour jouer le titre »

« Si on reste la même équipe défensive qu’on est actuellement cette saison, alors nous n’avons aucune chance de gagner le titre. En ce moment, on n’est pas une équipe taillée pour jouer le titre, simplement parce qu’on ne fait pas partie des meilleures équipes défensivement. C’est juste la réalité de la situation. Et j’en suis conscient ».

La débâcle des Blazers à Milwaukee a été marquée par le coup de gueule de Damian Lillard, qui n’a cette fois rien pu faire pour éviter un naufrage. La formation de Terry Stotts restait déjà sur deux revers contre OKC à domicile, à Houston et une victoire à l’arrachée face aux Bulls. La défaite sur le parquet des Bucks a été celle de trop.

Un Jusuf Nurkic en forme, la clé pour Terry Stotts

C’est déjà la deuxième fois cette saison que la franchise de l’Oregon encaisse plus de 130 points. Pire, Portland pointe à la 29e défense de NBA avec 113.8 points encaissés en moyenne sur 100 possessions.

« Quand vous regardez notre classement défensif, ce chiffre ne trompe jamais », a poursuivi Damian Lillard. « Mais je pense que si vous regardez le match, on voit assez bien que ce n’est pas notre manque d’effort ou d’attention qu’on paie au prix fort. Je pense qu’il s’agit simplement de notre capacité à maintenir certains niveaux d’intensité, de concentration défensive, et de communication ».

La déception est d’autant plus grande que les Blazers avaient ciblé la défense comme principale axe de progression pour cette saison, après un exercice 2019/20 déjà compliqué en la matière (27e défense de la ligue). Robert Covington et Derrick Jones Jr sont notamment arrivés en ce sens. L’absence de Jusuf Nurkic, victime d’une fracture du poignet et indisponible encore au moins un mois et demi, fait également mal aux hommes de Terry Stotts.

« Vous savez à quel point Nurk est important dans notre défense », a rappelé le coach « Je ne veux pas utiliser les blessures comme excuse, mais Nurk est un élément important de notre défense, de notre plan de jeu. Sa présence défensive nous manque. On a aussi eu les blessures de Robert Covington et Derrick Jones… Je ne cherche pas d’excuses, mais ce sont les raisons pour lesquelles je pense qu’on peut encore être une équipe du Top 10 défensif ».

Une prise de conscience collective ?

À cela doivent également s’ajouter les absences pour blessures de CJ McCollum (pied) et Zach Collins (cheville) qui n’arrangent pas la situation. Robert Covington a également souligné que sa nouvelle équipe regrettait l’enchaînement des matchs et le manque de séances d’entraînement pour faire progresser le groupe.

Ce qu’espère maintenant Damian Lillard, c’est que son équipe se serve de ce revers comme déclic pour avancer et inverser la tendance, tant qu’il en est encore temps.

« On n’est pas une équipe taillée pour le titre en ce moment, mais si on se réunit et qu’on dit : « OK, on souffre en défense », qu’est ce qu’on attend de nous qu’on fasse ? On doit continuer à travailler, avancer et faire au moins l’effort, si on est classés 28e, de travailler pour passer 27e, puis 26e et ainsi de suite », a ajouté le meneur.

Début de réaction attendue dès ce soir sur le parquet de Washington. Une formation qui vient de passer 149 points aux Nets, et qui pointe désormais juste devant les Blazers (28e) au classement défensif…