Les retours de Justise Winslow et Jaren Jackson Jr. attendus courant février Le premier, touché à la hanche, n’a toujours pas joué avec sa nouvelle équipe depuis son départ de Miami. Le second, pièce maîtresse du dispositif des Grizzlies, est sur le flanc depuis six mois déjà à cause d’une déchirure du ménisque du genou gauche.