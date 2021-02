Patrick Patterson garde l’enthousiasme d’un rookie

Quand il a appris que Nicolas Batum n’était pas en mesure de jouer, Tyronn Lue avait quelques solutions sous la main pour le remplacer. On pensait à Luke Kennard ou à Marcus Morris, et finalement le coach des Clippers a opté pour Patrick Patterson. C’était d’autant plus surprenant qu’il n’avait joué que huit matches jusque-là pour environ 100 minutes. C’est bien simple, l’ancien intérieur des Raptors et du Thunder affiche ses plus mauvais chiffres en onze ans de carrière.

Mais il a répondu présent, un an après sa dernière titularisation, et il ne pouvait imaginer plus belle soirée : 13 points à 100% aux tirs, avec la victoire au bout.

« C’était comme mon premier match lorsque je suis entré sur le terrain aux côtés de Yao Ming, Chuck Hayes et Brad Miller, avec Kevin Garnett en face et cette boule dans le ventre qui vient avec » raconte-t-il à l’Orange County Register. « C’est toujours là quand j’entre sur le terrain. Il y a toujours cette excitation, cette énergie et cette passion pour le basket. »

Il connaît son rôle par coeur

Une énergie qui lui permet d’être le plus en vue des Clippers en début de match avec sept points en quatre minutes, mais aussi en deuxième mi-temps pour planter deux tirs à 3-points qui vont repousser des Knicks accrocheurs.

« Il y a cette chose qu’on dit sur Pat. On dit : « C’est comme le vélo » (ndlr : ‘just add water’ en anglais) car il est toujours prêt » raconte Morris. « C’est un vétéran. Il est en NBA depuis longtemps, on sait que lorsqu’il sera appelé, il sera prêt et c’est important pour nous. »

Cette confiance nourrit Patterson, et c’est peut-être ce qui lui permet de tenter un « floater » en début de match, ou de shooter à 3-points sans se poser de question. « Mes coéquipiers croient en moi, et leur confiance en moi m’aide de manière générale » poursuit-il. « Je suis juste là pour entrer en jeu, prendre du plaisir et jouer aux côtés de supers mecs pour développer des amitiés et des relations pour toujours. C’est toujours ça que je recherche ».