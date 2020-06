Du parking au terrain, Patrick Patterson détaille les conditions de reprise aux Clippers

Depuis le 18 mai, les Clippers ont repris le chemin de l’entraînement, et pour l’instant, tous n’ont pas fait le déplacement jusqu’aux installations. Certains, comme Pat Beverley, préfèrent attendre plutôt que de prendre le moindre risque, tandis que d’autres s’entraînent depuis trois semaines. C’est le cas de Patrick Patterson.

« Quand ça a rouvert, il y avait un mélange de joueurs qui voulaient revenir et d’autres qui voulaient attendre. Tout le monde n’était pas sur la même longueur d’onde, et c’est bien » explique l’ailier fort au LA Times. « Il y a des joueurs qui étaient davantage préoccupés par les problèmes sanitaires. Ils voulaient voir quel était le plan. La famille est prioritaire, la sécurité est prioritaire. »

Comme d’autres joueurs qui s’entraînent, Patrick Patterson explique, qu’au final, le plus inconfortable, c’est le test du Covid-19 avec l’écouvillon. Mais c’est un mal pour un bien pour rassurer tout le monde.

« Il y a des places limitées au parking pour créer beaucoup d’espaces et limiter le nombre de personnes qui peuvent entrer. Il faut entrer avec un masque et des gants, puis ils prennent votre température, et vous demandent comment vous vous sentez et si on prend des médicaments, des vitamines et autres cachets. Ils nettoient tout ce qu’on apporte, comme le téléphone, les clés, le portefeuille et le reste. C’est très complet« .

« Ils nettoient le terrain, le cercle, tout équipement que vous pourriez utiliser, et donc c’est propre pour la personne suivante »

Ensuite, une fois en tenue, les quatre joueurs autorisés par session, se divisent en deux groupes.

« Seuls deux à quatre joueurs sont autorisés à être présents en même temps. Deux gars peuvent aller sur le terrain et deux gars sont dans la salle de musculation. Vous avez un créneau d’une heure, puis ensuite vous inversez. C’est un temps limité. Au total, nous ne sommes autorisés à y rester que pendant environ deux heures et demie. »

Dans le vestiaire, c’est aussi très minutieux. « Tout le monde est vraiment espacé. Il n’y a que quatre chaises dans les vestiaires. Chaque gars est dans son propre coin de la pièce. Les douches sont très limitées. Ils nettoient tout ce que vous touchez dès que vous avez fini, des ballons de basket sur le terrain aux haltères. Ils nettoient le terrain, le cercle, tout équipement que vous pourriez utiliser, et donc c’est propre pour la personne suivante. »

Selon Doc Rivers, 12 de ses 17 joueurs sont revenus s’entraîner, et c’est via des visioconférences que le coach des Clippers reste en contact avec l’ensemble des joueurs puisqu’il n’a pas le droit d’assister aux séances individuelles. Ce que confirme Patrick Patterson : « Nous nous parlons constamment sur le groupe de discussion afin de garder un œil les uns sur les autres et rester impliqués dans la vie de chacun. Il y a toujours un contact permanent même si nous n’avons pas encore pu nous entraîner ensemble« .