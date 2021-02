Les Wolves en grosse difficulté, Anthony Edwards et Jaden McDaniels se montrent

Titulaires du 28e bilan NBA, les Wolves peinent pour le moment à lancer leur exercice 2020/21. Il faut dire que l’absence de Karl-Anthony Towns, la méforme de Ricky Rubio ou encore les faiblesses offensive et défensive de l’équipe sont problématiques.

Cette situation compliquée profite en revanche à quelques joueurs, sur le plan individuel. Tandis que Malik Beasley est sur les bases de sa meilleure saison en carrière, leurs rookies Anthony Edwards et Jaden McDaniels se font eux une place de choix dans la rotation de la franchise du Minnesota, saisissant cette opportunité qui s’offre à eux.

Depuis cinq matchs, Anthony Edwards affiche ainsi des moyennes de 19.2 points, 3.4 rebonds, 2.2 passes et 1.4 interception, en 28 minutes. Promu titulaire il y a deux jours, face aux Sixers, ce sont surtout ses pourcentages qui interpellent sur cette période : 43% aux tirs, 47% à 3-points et 94% aux lancers !

Après avoir inscrit 25 points contre les Warriors mercredi dernier, le premier choix de la dernière Draft a une nouvelle fois dépassé la barre des 20 unités cette nuit, dans le succès des Wolves face aux Cavaliers. Une performance dont s’est logiquement réjoui Ryan Saunders après la partie.

« 23 points pour un rookie de 19 ans, c’est fantastique », se réjouissait le coach de Minneapolis, dans les colonnes du Star Tribune. « Mais nous ne lui demanderons pas d’en faire autant tous les soirs. Nous lui demandons simplement de continuer à progresser et c’est ce qu’il fait. »

« Ant-Man » progresse à pas de loup

La progression d’Anthony Edwards, ses coéquipiers s’en délectent également de très près. C’est notamment le cas de Malik Beasley, satisfait de voir l’arrière de 19 ans s’améliorer dans le drive-and-kick.

« C’est un excellent scoreur. Il commence à se rendre compte qu’il attire beaucoup d’attention quand il pénètre, qu’il ressort le ballon et qu’il réalise la bonne action. Cette progression est énorme pour notre équipe. »

Certainement auteur de sa meilleure prestation en carrière, en tout cas de sa plus complète (5 rebonds et 4 passes au compteur), « Ant-Man » est celui qui a fait basculer la rencontre dans ce troisième quart-temps pivot, en y inscrivant 11 points et en laissant afficher sa joie sur le parquet.

« Les gens pensaient peut-être que je m’amusais parce que je jouais bien, mais ce n’est pas ça », confiait le principal intéressé après le match. « Quand mon équipe gagne, tout le monde réussit et est heureux. Je profitais juste de l’instant. Tout le monde était sur la même longueur d’onde, heureux pour l’autre »

L’impact défensif de Jaden McDaniels

De son côté, Jaden McDaniels se distingue avant tout sur le plan défensif, à l’inverse d’Anthony Edwards. Annoncé comme un projet sur le long-terme avant sa Draft, il fait pourtant son trou dans la rotation de Ryan Saunders depuis huit matchs, tournant à 21 minutes de moyenne sur cette période. Alors que l’intérieur de 20 ans devait, auparavant, se contenter d’apparitions dans le garbage-time.

« Il mérite ses minutes en ce moment », reconnaissait le coach des Wolves, toujours au Star Tribune. « Pas nécessairement parce qu’il marque beaucoup de points dès qu’il touche la balle mais grâce à sa défense, sa présence au rebond et son impact près du cercle. »

Des propos confirmés par D’Angelo Russell, leader de la franchise en l’absence de Karl-Anthony Towns, simplement heureux de voir le 28e choix de la dernière Draft tirer profit de chaque opportunité qui s’offre à lui.

« Il progresse. La façon dont il a pesé sur le match ne se traduit pas en statistiques mais il a été monstrueux ce soir. C’est un autre membre de notre groupe de jeunes qui profite de la moindre opportunité. »

Il est vrai que les statistiques de Jaden McDaniels ne sont pas ronflantes avec ses 5.4 points, 4.3 rebonds et 1.3 contre de moyenne (à 32% aux tirs et 30% à 3-points…), toujours depuis huit matchs. Il ne semble pourtant pas s’en inquiéter, s’évertuant à faire mentir ceux qui doutaient de lui avant la Draft.

« Je sais ce dont je suis capable. J’ai travaillé cet été sur les aspects de mon jeu sur lesquels les gens pensaient que je serais en difficulté. [Ce soir] je me trouvais simplement un peu partout à la fois, en aidant mes coéquipiers et en ne laissant pas mon vis-à-vis marquer. »