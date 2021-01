Malik Beasley vise le titre de meilleure progression

Dans sa quatrième saison NBA, Malik Beasley a connu son premier transfert, de Denver à Minnesota. Dans sa cinquième, il est toujours plus ambitieux. Avec 19.6 points, 4.9 rebonds et 2.3 passes de moyenne, l’ancien de Florida State a des rêves de grandeur.

« Collectivement, j’adorerais qu’on aille en playoffs. Je voudrais que les gars fassent l’expérience des playoffs, on serait la plus jeune équipe en playoffs. Je ne vois pas ça comme impossible. La saison ne fait que débuter », affirme Malik Beasley dans Forbes. « Et puis, si on gagne, ce qui viendrait avec, je veux gagner le trophée de meilleure progression. Je pense avoir des moyennes de niveau All-Star. Je défends sur le deuxième meilleur joueur adverse après Josh Okogie, sinon le meilleur. Je joue des deux côtés du terrain. »

Passé de joueur du bout de banc chez les Nuggets à titulaire indiscutable chez les Wolves, Malik Beasley a les coudées franches et les dents longues. Avec Karl-Anthony Towns touché par le Covid-19 et D’Angelo Russell absent ces deux derniers matchs, il a pour le coup scoré 30 points à San Francisco, son record de saison.

« Je voulais avoir ces minutes, je voulais avoir cette opportunité. Il y a encore des choses sur lesquelles je dois encore travailler, mais je suis là où je voudrais être. Je me suis entraîné dur pour ça, j’étais dans la salle de musculation cet été pour me préparer à ça. »

« L’attaque est plus facile pour moi »

En bossant son physique pour tenir sur la longueur, mais aussi sur son jeu extérieur, avec 38% de réussite à 3-points, Malik Beasley s’est bien préparé individuellement, malgré de gros soucis extra-sportifs. À 24 ans, le natif d’Atlanta a le sens de la coupe et les qualités athlétiques pour finir très haut et très fort.

« Coach Saunders a mis en place des systèmes de jeu pour moi. Ça me permet de jouer sans le ballon, là où je suis à l’aise, pour faire des coupes vers le cercle, faire les bonnes lectures, ce genre de choses. L’attaque est plus facile pour moi grâce à ça. »

Mais malgré tous ses efforts, Malik Beasley ne fait pas décoller les Wolves, toujours au fin fond de la classe, 15e de la conférence Ouest. Mais ce dernier croit encore au rebond pour son équipe.

« Il n’y a aucune excuse. On est la plus jeune équipe donc je dois m’assurer d’être un leader, malgré mes 24 ans, pour que chacun assume ses responsabilités. Ce n’est pas facile d’être dans cette situation. Si ça l’était, tout le monde le ferait. Chaque soir, il y a une opportunité de gagner. On n’est pas dans cette ligue par hasard, si on fait les efforts, on peut aussi être de grands joueurs » conclut-il, toujours aussi confiant.