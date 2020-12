Fait divers : Malik Beasley plaide coupable pour menaces avec arme à feu afin d’éviter la prison

Même si les Wolves lui avaient offert une belle prolongation de contrat (60 millions de dollars sur quatre ans), l’avenir de Malik Beasley était flou, l’arrière étant accusé d’avoir menacé toute une famille avec un pistolet, de la drogue et des armes, certaines volées, ayant par la suite été découvertes dans sa maison par la police.

Finalement, l’ancien Nugget s’en tire plutôt bien puisque son avocat explique qu’il a passé un accord afin de plaider coupable pour les menaces avec arme à feu, les charges pour possession de drogue étant elles abandonnées.

Surtout, Malik Beasley a négocié une période de mise à l’épreuve qui lui permettra de disputer la saison 2020/21 sans crainte d’aller en prison, au moins jusqu’à l’été prochain. S’il se tient bien et ne commet aucun autre délit, les charges retenues seront allégées et il ne risquera pas plus de 120 jours derrière les barreaux.

Par contre, la NBA peut tout de même le sanctionner, en le suspendant plusieurs rencontres, surtout que la vidéosurveillance a montré qu’il avait aussi pointé une arme dans la direction de son fils de 19 mois.