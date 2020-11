Fait divers : Malik Beasley aurait pointé une arme sur son enfant

Plus les jours passent, et plus la situation se complique pour Malik Beasley, initialement accusé d’avoir menacé d’une arme un couple qui s’était garé devant sa résidence. Lors de la perquisition au domicile du joueur des Wolves, les policiers avaient trouvé près d’un kilo de drogue, mais aussi plusieurs armes.

Aujourd’hui, le Star-Tribune nous apprend que le comté d’Hennepin envisage de placer son fils de 19 mois sous la protection des services sociaux à la fois parce qu’il y a des armes et de la drogue au domicile du joueur et de sa compagne, mais aussi pour des soupçons de maltraitance.

Les services sociaux et de santé publique du comté ont déposé cette semaine une requête devant le tribunal de district pour contester les droits parentaux de Malik Beasley et de son épouse, Montana Yao. La raison ? Les vidéos de surveillance montrent le joueur pointer son fusil en direction de son fils, le jour même où il a menacé ce couple et leur fille dans leur voiture stationnée devant sa maison.

Déjà mis en examen pour possession de drogues et menaces avec une arme, Malik Beasley aurait ensuite posé l’arme près de l’enfant, et les policiers auraient aussi découvert trois cahiers soupçonnés d’être des registres de drogue, des pilules de dextroamphétamine et diverses munitions d’armes à feu. Quant au fusil en lui-même, c’est une arme volée à Denver, là où le joueur évoluait avant Minnesota.

Si les services sociaux sont particulièrement inquiets, c’est parce que Malik Beasley et son épouse, après leurs arrestations, ont accepté de suivre un programme en centre de désintoxication pour justement conserver la garde de leur fils. Mais des tests de dépistage effectués deux semaines après les faits ont révélé la présence de marijuana, d’amphétamines et de sédatifs dans leur sang.