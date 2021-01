Ricky Rubio, l’Ibère qui attend le printemps

Après une quinzaine de matchs cette saison, Ricky Rubio affiche des statistiques loin de celles qu’il affichait par le passé. Avec seulement 6.1 points, 3.1 rebonds, 5.7 passes et 1.3 interception de moyenne jusqu’à présent, il connaît tout simplement le pire exercice de sa carrière en NBA. Mais ce qui inquiète davantage encore, ce sont ses pourcentages de réussite : 34% aux tirs, dont 19% à 3-points !

À l’image des Wolves, qui disposent de l’avant-dernier bilan NBA (4-14), le meneur n’est que l’ombre de lui-même en 2020/21. Il restait pourtant sur trois dernières campagnes intéressantes avec le Jazz puis les Suns, tournant à 12.9 points, 4.3 rebonds, 6.6 passes et 1.5 interceptions de moyenne, entre 2017 et 2020. Avec des pourcentages bien plus acceptables pour un joueur dont le shoot n’est pas la qualité première (41% aux tirs et 34% à 3-points).

Forcément, lorsqu’il s’est fait transférer dans la franchise de ses débuts, tout laissait penser que le retour de Ricky Rubio à Minneapolis allait être bénéfique aux deux partis. Il n’en est finalement rien, l’Espagnol peinant à trouver son rôle dans une équipe en fâcheuse posture…

« J’essaie de relever la tête, mais c’est difficile… », regrette-t-il dans les colonnes de The Athletic. « Je n’ai pas d’excuses, c’est comme ça. Je vais continuer à travailler dur. Je suis dans cette Ligue depuis dix ans, je sais ce que je vaux, mais je suis dans le dur. J’ai perdu mon basket et je dois le retrouver. »

Plusieurs motifs d’excuse

Échangé à son grand regret par Phoenix contre Chris Paul, le meneur de 30 ans ne fait pour le moment pas regretter leur décision à ses anciens dirigeants. En plus de ne presque pas peser en attaque, il ne le fait pas davantage dans le secteur défensif. Ce qui pose forcément problème, même si Ryan Saunders ne cherche pas à accabler son joueur.

« Nous attendons beaucoup de Ricky [Rubio] en tant qu’organisateur et dans la prise de décision », confie le coach de Minny. « Ricky n’est pas le genre de personne à se chercher des excuses mais il a connu une transition difficile, en étant absent pour plusieurs matchs, en devant faire avec les protocoles sanitaires et en s’habituant rapidement à un rôle majeur ici, qu’il n’avait jamais connu auparavant. »

Il est vrai que Ricky Rubio, absent deux matchs en janvier pour cause de protocole Covid-19, doit s’adapter cette saison à des rôles inédits pour lui de remplaçant et de mentor. En relais de la paire D’Angelo Russell – Malik Beasley, le 5e choix de la Draft 2009 a pour mission première de diriger la second unit et de mettre Anthony Edwards, le premier choix de la dernière Draft, dans les meilleures conditions possibles.

Si l’Espagnol n’est évidemment pas le seul responsable du marasme collectif de ces Wolves frustrés, l’absence longue durée du malheureux Karl-Anthony Towns n’aidant pas, il peut en revanche s’évertuer à gommer une chose : les pertes de balle. Autrement dit l’un des points noirs du jeu de son équipe.

« Je pense que Ricky [Rubio] vous dirait qu’il nous faut limiter les pertes de balle, surtout celles de nos meneurs », juge Ryan Saunders. « Ces ballons perdus nous font du tort sur le plan défensif car ils amènent des contre-attaques. Et, quand vous perdez, il y aura toujours de la frustration. Peu importe qui joue ou non. […] Nous devons simplement nous rassembler et nous appuyer les uns sur les autres. Nous devons nous entraider. »

Trouver son rythme de croisière

Ricky Rubio se devra également de booster la franchise du Minnesota sur le plan offensif. Maladroite au possible à 3-points (33.7% de réussite, le 29e pourcentage de NBA), celle-ci ne peut développer un basket dangereux sans adresse derrière l’arc. Et l’Ibère est certainement le meilleur exemple de cette déroute à 3-points des joueurs de Minneaoplis, lui qui affiche un terrible 0/14 dans l’exercice, depuis le 1er janvier dernier…

« Parfois, si vous réfléchissez trop, c’est mauvais pour vous, donc il ne faut pas laisser tomber », analyse-t-il. « Vous devez corriger ce qui ne fonctionne pas. Je dois me sentir plus en confiance dans le système, avec ce que nous mettons en place et, en tant que meneur de jeu, je dois faire mon travail. […] J’aime jouer avec de l’espace pour lire les défenses rapidement. J’estime être bon à ce niveau. Mais, dans le même temps, j’aime aussi le jeu posé, pour analyser qui a la main chaude et qui il faut attaquer. »

Au final, le meneur espagnol doit simplement parvenir à trouver son rythme pour définitivement lancer sa saison. Même si ce n’est pas la chose la plus aisée qui soit, compte tenu de la crise sanitaire et des quarantaines qui peuvent tomber à tout moment…

« C’est très difficile de trouver son rythme. Quand j’étais sur le point de le trouver, j’ai dû rester isolé dix jours chez moi. J’essaie le retrouver mais je n’ai pas de temps pour m’entraîner. […] C’est un défi pour tout le monde. Mais c’est l’époque dans laquelle nous vivons actuellement. Il faut s’y adapter et, ce, le plus rapidement possible. »