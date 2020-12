Ricky Rubio retrouve les Wolves pour transmettre

Avec Minnesota, Ricky Rubio n’avait jamais atteint les playoffs, et il prévient qu’il ne revient pas dans une franchise en phase de reconstruction. Pour lui, les fondations sont là, et après avoir été déçu d’être initialement transféré au Thunder, il est très heureux de retrouver Minneapolis.

« Je n’ai pas l’impression qu’on soit dans un processus de reconstruction. On a quelques paliers d’avance » estime le meneur espagnol. « Il s’est déjà passé des choses. Comme D’Angelo et Karl-Anthony sont en NBA depuis cinq ans, il y a une grosse marge de progression, mais je pense qu’ils ont déjà beaucoup appris. On n’est pas dans une situation avec des jeunes qui ne savent pas comment ça se passe en NBA. »

À Minnesota, D’Angelo Russell est le meneur titulaire, et même si Ryan Saunders n’exclut pas de les faire jouer ensemble dès le début de match, Ricky Rubio se prépare à débuter sur le banc.

Forcément, à 30 ans, en pleine fleur de l’âge, l’ancien meneur des Suns grimace un peu, mais il cite un ancien coéquipier modèle pour l’accepter : Derrick Favors, l’intérieur du Jazz.

« Il ne disait pas un mot. Il continuait de bosser, et à l’arrivée, on gagnait. C’est la seule chose dont on doit se préoccuper. Il faut sacrifier quelque chose pour le bien de l’équipe. Est-ce que je vais apprécier de sortir du banc ? Non. Je serai honnête, je n’aimerais pas ça. Mais je serai enclin à le faire pour le bien de l’équipe. »

À Minnesota, il se dit également prêt à servir de mentor pour Anthony Edwards, comme il avait aidé Donovan Mitchell pour ses premiers pas en NBA. Pour lui, les rookies écoutent plus facilement des vétérans qu’un coach…

« Je pense que les joueurs écoutent davantage les autres joueurs que le coach. J’ai le sentiment que d’avoir eu de bons vétérans m’a vraiment aidé à améliorer mon jeu, et à comprendre la situation. Quand on est plus jeune, on croit que tout doit aller super vite, surtout les gamins actuels. Ils ont Instagram, ils ont tout ce qu’ils veulent. Cela donne l’impression que le succès est juste là. J’ai le sentiment que ça aide vraiment à gérer les hauts et les bas d’une équipe sur le plan collectif. »