Ricky Rubio surpris et déçu d’être traité comme un simple pion

Ce n’est pas la première fois que Ricky Rubio est transféré, mais ce futur départ pour OKC lui reste en travers de la gorge. Il pensait avoir prouvé qu’il était le meneur de la situation dans la « bulle » mais ses dirigeants ont foncé sur Chris Paul, et il aura servi de monnaie d’échange, un an après s’être engagé pour trois saisons dans l’Arizona.

« C’était une surprise, surtout au regard de la communication. Quand il y a eu des rumeurs au sujet de mon transfert, j’ai appelé mes agents et ils m’ont dit que mon nom n’était pas avancé » a-t-il raconté à MARCA.

Finalement, les Suns l’ont intégré dans le « package » envoyé au Thunder, et Ricky Rubio a du mal à digérer cette manière de faire. « Lorsqu’on signe un contrat, on accepte les conditions, mais il y a toujours des manières de faire. Les joueurs sont privilégiés, mais ceux qui sont en charge de tout ça doivent comprendre qu’au-delà d’être des joueurs, nous sommes des personnes. C’est difficile à avaler d’être impliqué dans un projet, de se donner à fond et d’y laisser sa peau, et de se retrouver à partir au premier changement. »

À 30 ans, Ricky Rubio n’est évidemment plus un gamin, et il va utiliser cet échange comme une motivation supplémentaire. « Quand les choses se compliquent, il faut montrer son caractère et s’investir encore plus. Quand on ne veut pas que ça arrive, il faut être le meilleur du monde pour pouvoir prendre ses propres décisions. »

À Oklahoma City, l’Espagnol sera titulaire aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, et il lui reste deux ans de contrat à 17 millions de dollars par saison.