Le Magic récupère une enveloppe de recrutement pour remplacer Markelle Fultz

Pour la seconde fois en quelques semaines, le Magic a récupéré une enveloppe de recrutement pour remplacer un joueur blessé, dont la saison est terminée. En décembre 2020, c’était pour Jonathan Isaac, touché dans la « bulle ».

Là, nous apprend The Athletic, c’est pour Markelle Fultz, qui s’est rompu le ligament croisé antérieur le 6 janvier dernier, face aux Cavaliers.

La franchise a donc obtenu une « Disabled Player Exception » de 6.1 millions de dollars pour recruter. Et si elle désire utiliser cette enveloppe, elle doit le faire avant le 19 avril prochain.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.