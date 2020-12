Le Magic récupère une enveloppe de recrutement avec la blessure de Jonathan Isaac

Comme les Warriors avec Klay Thompson, le Magic vient d’obtenir une « Disabled Player Exception » pour recruter un joueur en remplacement de Jonathan Isaac, aussi victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou.

Cela signifie que l’ailier, blessé en août, ne rejouera pas de la saison et qu’Orlando dispose d’un chèque de 3 681 283 dollars, soit exactement la moitié du salaire de Jonathan Isaac, pour le remplacer.

Évidemment, il sera impossible pour la franchise floridienne de trouver un supplétif du niveau de Jonathan Isaac, ce dernier étant la clé de voûte de la défense de Steve Clifford.

Mais l’entraîneur peut espérer mettre la main sur un bon soldat et s’il cherche d’abord un défenseur, il y a encore quelques profils disponibles sur le marché, comme André Roberson, Taj Gibson ou Thabo Sefolosha.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.