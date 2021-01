Coucher de soleil sur la Jordan 35

Le coloris « Sunset » est un grand classique sur le marché des baskets et Jordan Brand aurait tort de s’en passer sur la sublime Jordan 35. La marque a quand même choisi de faire la part belle au noir sur la majorité de la chaussure, mais ça permet de faire ressortir encore plus le dégradé allant du mauve jusqu’au orange présent sur les renforts latéraux, les lacets, et les différents « Jumpman ».

Sortie imminente, au prix habituel de la paire : 185 euros.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike LeBron 18 célébrant le retour du coloris vert électrique et noir assorti de la célèbre silhouette représentant LeBron James : le Dunkman.