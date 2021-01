Des Bucks trop dans la réaction

Durant une grande partie de la rencontre face aux Pelicans, Mike Budenholzer a sans doute pensé que lui et ses joueurs vivaient une « soirée sans », comme cela arrive à toute équipe dans le cours d’une saison régulière. Ces matches où l’adversaire vous marche dessus, où rien ne fonctionne vraiment et où l’écart grandit au fil des minutes.

En première période contre New Orleans, il y a eu jusqu’à 29 points d’écart ! Puis en troisième quart-temps, après un panier de Lonzo Ball, il y avait toujours 28 points à combler. Il restait alors 16 minutes à jouer. Dès lors, que faire : ranger les titulaires au placard ou tenter tout de même le come-back ?

« C’était un match qui pouvait tourner et qu’on pouvait gagner », estime le coach des Bucks au Milwaukee Journal Sentinel. « Je voulais nous donner une chance. C’est bien de devoir courir après le score, c’est profitable de vivre cette expérience. Même si ce ne fut pas une décision facile à prendre, de tirer sur les joueurs en leur donnant encore des minutes à jouer. »

« On veut rester, on veut essayer d’arracher la victoire »

Pour les joueurs, comme toujours dans ces situations, il faut fonctionner par étape.

« On ne peut pas baisser les bras, il faut continuer de se battre », raconte Giannis Antetokounmpo. « Il fallait continuer de bien jouer. L’idée, c’est de revenir à 20 points. Puis, une fois qu’on est à 20 points, on revient à 15 unités. Ensuite, on va à 10 points. C’est l’état d’esprit à avoir. »

Les Bucks, emmenés par un cinq composé d’Antetokounmpo, Khris Middleton, Brook Lopez, Pat Connaughton et Bryn Forbes, vont commencer par un 10-0. Lonzo Ball, encore lui, repousse Milwaukee et maintient l’écart à 21 points (96-75). Mais Giannis et sa bande redoublent d’efforts et avec un 14-2, ils passent sous la barre des 10 points (98-89).

On entre alors dans une séquence, au sein de ce dernier quart-temps, où les deux équipes échangent les paniers. Il reste six minutes à jouer et il y a encore 13 points d’écart. Nouvelle décision à prendre pour le coach : y croire ou lâcher.

« Laisse-moi sur le parquet », déclare Jrue Holiday, en évoquant son état d’esprit à cet instant de la partie. « Je sais à quel point mes coéquipiers et moi-même nous sommes des compétiteurs. On veut rester, on veut essayer d’arracher la victoire. »

Une mauvaise habitude cette saison

Les Bucks finiront par s’incliner 131-126 après avoir remporté la deuxième mi-temps (63-81) et surtout passé un 38-61 suite au panier de Lonzo Ball à quatre minutes du terme du troisième quart-temps. La réaction fut impressionnante, mais insuffisante car le premier acte fut manqué dans les grandes largeurs.

« On était affamé en seconde mi-temps », explique le MVP 2019 et 2020. « On doit l’être pendant plus longtemps. On ne peut pas être mené de 28 points, car ensuite, c’est très dur de revenir. Un écart de quinze points, on peut le combler. On doit davantage jouer comme en seconde mi-temps. »

C’est donc l’éternelle histoire du verre à moitié vide ou à moitié pleine. Et ce n’est pas la première fois cette saison que Milwaukee se laisser déborder et échoue après un come-back. Les hommes de Budenholzer avaient déjà accusé 17 points de retard contre les Celtics, avant de s’incliner d’une possession. Puis, contre Brooklyn, ils avaient remonté onze points en troisième quart-temps, pour perdre de deux points. Enfin, même histoire contre Los Angeles récemment.