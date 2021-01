Pelicans – Bucks : la vengeance d’Eric Bledsoe !

Entame de match pour le moins physique entre ces deux équipes, en quelque sorte liées depuis leur trade conclu cet automne. Échangés l’un contre l’autre, justement dans le cadre de ce transfert, Eric Bledsoe et Jrue Holiday ont des fourmis dans les jambes et tentent ainsi beaucoup en ce début de partie. Déjà auteur de 11 points, le meneur des Pelicans est plus en réussite que celui des Bucks (16-11).

Malgré la montée en température de Giannis Antetokounmpo du côté de Milwaukee, la franchise de la Nouvelle-Orléans continue de faire la course en tête. Elle appuie ensuite sur l’accélérateur, profitant du coup de chaud de Brandon Ingram (10 points), couplé à l’efficacité de ses remplaçants. Les joueurs de NOLA font preuve d’une adresse diabolique à 3-points et terminent ce quart-temps sur un 12-0, pour mener largement (35-21) !

Si les Bucks s’efforcent de revenir avec leur banc, ils sont pour le moment incapables de créer le moindre run. Les Pelicans sont effectivement déchaînés en attaque comme en défense, ne ratant quasiment rien tout en tirant profit de chaque erreur adverse. Et c’est désormais au tour de Zion Williamson (8 points) de martyriser ses défenseurs, bien moins physiques que lui. L’écart s’aggrave inlassablement, ce qui en devient limite gênant (52-29)…

Eric Bledsoe torpille Milwaukee

Montée jusqu’à +29, l’avance de New Orleans ne redescend jamais véritablement. La démonstration collective des hommes de Stan Van Gundy se poursuit sans aucun problème jusqu’à la pause et rien ne semble pouvoir enrayer ce rouleau compresseur d’un soir. Il faut dire qu’Eric Bledsoe (17 points) est littéralement injouable, punissant constamment ses anciens coéquipiers à 3-points. Malgré une légère embellie sur la fin, Milwaukee sombre ainsi à la mi-temps (68-45).

À l’image de Lonzo Ball, les Pelicans sont toujours bouillants à 3-points, au retour des vestiaires. À tel point qu’un Mike Budenholzer irrité appelle un temps-mort une minute, seulement, après la reprise. Celui-ci n’aura pas l’effet escompté puisque les Bucks continuent de subir défensivement face aux déferlantes offensives de leurs adversaires, de loin comme de près. L’écart se stabilise bien au-delà des 25 unités (89-63).

Habituée cette saison à s’écrouler lorsqu’elle mène confortablement, la franchise de la Nouvelle-Orléans le prouve en laissant progressivement revenir Milwaukee, qui instigue son premier run, de 20-3 ! Et contre toute attente, les joueurs du Wisconsin n’ont plus qu’une dizaine de points de retard, grâce à Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, qui totalisent ensemble 21 unités dans le seul troisième quart-temps (103-89).

New Orleans peut cependant s’estimer heureux d’être à +14, à douze minutes de la fin, car le double MVP a raté un dunk sur alley-oop qui aurait pu ramener les siens à -9. Juste avant que Nicolo Melli ne fasse mouche à 3-points dans la foulée, au buzzer.

Les Pels plient mais ne rompent pas

Sous pression, les Pelicans doivent désormais composer avec un Giannis Antetokounmpo en feu chez les Bucks et qui se démène pour réduire l’écart à coups de 3-points ou and-one. Eric Bledsoe et ses coéquipiers se chargent toutefois de répondre comme ils le peuvent au « Greek Freak », déchaîné (118-105).

Comme dans le troisième acte, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo ne lâchent rien pour remettre Milwaukee dans le match. La Nouvelle-Orléans peut cependant compter sur l’incroyable productivité de ses titulaires pour tenir bon et finalement assurer un bien joli succès (131-126), contre un cador de la conférence Est. Et non sans avoir lutté jusqu’au bout, malgré une avance considérable plus tôt dans la partie et un record de réussites à 3-points (21) égalé.

Comme évoqué précédemment, le cinq de départ des Pelicans a carburé ce soir, de Lonzo Ball (27 points, 8 passes, à 7/13 à 3-points) à Steven Adams (20 rebonds, dont 10 offensifs), en passant par Eric Bledsoe (25 points, à 7/14 à 3-points), Brandon Ingram (28 points) et Zion Williamson (21 points, 9 rebonds, 7 passes).

En face, Giannis Antetokounmpo (38 points, 11 rebonds, 5 passes), Jrue Holiday (22 points, 9 rebonds, 5 passes) et les leurs pourront regretter leur première mi-temps catastrophique.