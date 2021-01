Les Kings restent patients avec Marvin Bagley III

Avec trois « double-double » sur ses quatre derniers matchs, dont 26 points et 10 rebonds face aux Pelicans, Marvin Bagley III continue, bon an mal an, sa progression et son apprentissage de la NBA. L’ancien n°2 de la Draft 2018 est continuellement évoqué comme cet espoir déçu, ce talent qui n’a pas encore exploité son plein potentiel.

Mais, dans sa troisième saison, il montre de vrais signes positifs. Actuellement à 14 points et 8 rebonds de moyenne sur le mois de janvier, dont 51% aux tirs et 38% à 3-points, le jeune intérieur gaucher est-il prêt à passer un cap ?

« Lâchez un peu Marvin, laissez-le tranquille »

« Vous devriez lâcher un peu Marvin, laissez ce mec tranquille, il n’a que 21 ans », lance Buddy Hield. « Il essaye simplement de montrer qu’il a sa place dans cette ligue mais ça va prendre du temps. Il doit d’abord trouver ses repères, enchaîner les matchs et à mesure qu’il va trouver ses aises, vous verrez la différence. »

Face à La Nouvelle-Orléans en l’occurrence, à le voir enchaîner 3-points dans le coin et claquette dunk, ou encore layup renversé après un dribble pour éviter le défenseur, Marvin Bagley III affiche sa panoplie offensive. Et prouve qu’il a bien le talent d’un haut choix de Draft, faut-il encore se montrer patient avec lui…

« Malheureusement, la ligue est devenue très demandeuse de résultats immédiats, qu’est-ce que tu peux m’apporter maintenant, tout de suite », renchérit Luke Walton. « Beaucoup de ces gars qui arrivent maintenant sont très jeunes. Les jeunes joueurs ne jouaient pas en NBA par le passé. À moins d’être le n°1 de la Draft. En tant que rookie, tu arrivais et tu devais attendre ton tour. Maintenant, on est prêt à juger et abandonner des jeunes joueurs qui n’ont pas encore 22 ans. On doit être patient. Il n’avait pas l’expérience nécessaire. Il est encore très jeune, et il apprend vite. Il a beaucoup de talent mais ça prend du temps. »

« One and done » à Duke, Marvin Bagley III a ensuite connu deux premières saisons NBA incomplètes, dont la deuxième avec seulement 13 apparitions. Depuis le début de cette saison, il a déjà fait mieux.

« Je suis impressionné par la vitesse avec laquelle il apprend », reprend Luke Walton. « C’est bien d’avoir pu l’avoir avec nous pour ces 17 matchs et c’est incroyable de se dire que c’est plus que toute la saison passée. »

« Je ne prenais pas de plaisir en début de saison »

Titularisé à chacune de ces 17 rencontres, Marvin Bagley III ne fait certes pas encore gagner les Kings mais, au moins, il fait partie intégrante de cette équipe. À 7 victoires pour 10 défaites, il y a évidemment de la marge de progression mais l’ancien Dukie peut se satisfaire d’avoir rempli un de ses objectifs principaux.

« De pouvoir être là pour l’équipe, de pouvoir jouer, c’était ce que je voulais et j’ai fait tout ce qu’il fallait pour ça durant l’intersaison pour être prêt. Je me sens bien », explique l’intérieur avant de préciser. « J’ai le sentiment que je me concentrais trop sur certaines choses en début de saison, je n’étais pas complètement moi-même, je ne jouais pas mon jeu et je ne laissais pas le jeu venir naturellement à moi. Je ne prenais pas de plaisir en fait. »

Alors que son paternel défraie fréquemment la chronique, Marvin Bagley III se concentre sur le terrain. En coulisses, à l’entraînement et en musculation, l’intérieur de 21 ans fait son travail consciencieusement.

« Il a fait de très sérieux progrès sur plusieurs choses qu’on recherchait avec lui », confirme Luke Walton. « On va continuer à travailler dessus avec lui. Meilleur il devient, meilleure l’équipe sera. »

« C’est très important de savoir que mes coéquipiers me font confiance »

Restant sur deux victoires de rang, Marvin Bagley III est un élément moteur de la jeune troupe de Sacramento. Pour peu qu’on le laisse se développer à son rythme, il pourrait effectivement devenir un joueur encore plus important, à la fois statistiquement mais encore plus sportivement, pour porter les Kings à davantage de victoires.

« C’est plaisant de pouvoir aller jouer et de faire taire les critiques. Quand on est mis en doute, on se nourrit des critiques, ça motive », ajoute Buddy Hield. « Je pense qu’il utilise ces doutes comme motivation parce qu’il sait le type de joueur qu’il est. Il a simplement besoin de plus de matchs pour progresser. Mais il progresse déjà. »

Ayant à peu de choses près l’équivalent d’une saison complète dans les jambes (92 matchs) dans sa troisième campagne professionnelle, l’intérieur arrive tout juste à gratter la surface de son potentiel.

« C’est très important de savoir que mes coéquipiers me font confiance, c’est énorme », conclut-il. « Je n’écoute pas vraiment ce qui se dit à l’extérieur de manière générale. Ça importe peu en fin de compte car ce ne sont pas eux qui sont dans ma situation à se lever tous les matins pour aller à l’entraînement et faire le travail que j’ai à faire. »