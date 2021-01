La NBA et le syndicat des joueurs dans l’impasse sur l’ajout d’un 18e joueur dans l’effectif

Face aux contaminations et aux quarantaines liées au Covid-19, la NBA et le syndicat des joueurs discutaient de l’opportunité d’ajouter un 18e joueur à l’effectif des équipes, en plus donc des 15 contrats « classiques » et des deux « two-way contracts » autorisés actuellement par la ligue.

Sauf que l’idée est loin de faire l’unanimité. Si Steve Clifford était clairement pour (il faut dire que le Magic compte ses blessés…) et que Brad Stevens reconnaissait que ça pouvait être utile, Luke Walton était beaucoup moins emballé, voyant surtout l’ajout de ce 18e joueur comme un risque de contamination en plus.

D’après le New York Times, la NBA et le syndicat des joueurs sont de toute façon dans l’impasse sur le sujet.

Pourquoi ? Parce que la NBA souhaite que ce 18e joueur soit un troisième « two-way contract », limité donc à un jeune joueur ayant moins de trois ans d’expérience dans la ligue, alors que le syndicat des joueurs veut de son côté l’ouvrir à tous les joueurs, même les vétérans. Forcément, ça coince du côté de certains propriétaires qui pensent que les équipes qui avaient dépassé le plafond de recrutement vont utiliser cette place supplémentaire pour se renforcer encore, accentuant le déséquilibre sportif entre les franchises.