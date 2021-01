Kelly Oubre Jr., un showman bien dans ses pompes

Jimmy Butler, Kevin Garnett, Rajon Rondo… Voici un petit échantillon de joueurs qu’on a déjà vus faire des pompes sur un terrain. Depuis cette nuit, on peut ajouter Kelly Oubre Jr. Tamponné par Jake Layman, l’ailier des Warriors n’a pas cherché à l’embrouille lorsqu’il s’est fait balancer au sol, et il a préféré répondre en faisant des pompes !

C’est le Oubre qu’on connaît, fantasque et spectaculaire, et cette nuit, il a fait très mal aux Wolves dans le 2e quart-temps avec 16 points inscrits. Jamais il n’avait inscrit autant de points dans un quart-temps, et c’était la réponse la plus juste à donner aux rumeurs qui l’envoyaient chez les Pelicans.

« Je le dis toujours aux joueurs, et je l’ai dit à Kelly : c’est sur le terrain que tu mérites vraiment ton argent » raconte Steve Kerr après la victoire des Warriors. « Le basket, c’est la partie la plus facile. Mais déménager sa famille, être blessé, se faire siffler ou voir son nom dans les rumeurs de transferts, ce ne ne sont pas des choses faciles. Je suis vraiment fier de Kelly. Il a bien géré ça. Il a disputé l’un de ses meilleurs matches. Il a vraiment été le joueur clé pour nous permettre de prendre les devants dans le deuxième quart-temps. »

« Mon boulot, c’est de jouer et de faire un show »

Kerr himself avait envoyé un SMS à son ailier dans l’après-midi pour lui dire de ne pas se prendre la tête avec les rumeurs, et selon le coach des Warriors, un entraîneur adverse a simplement appelé pour se renseigner sur Oubre sans faire d’offre. Auteur de 20 pts, 9 rbds, 3 pds, 2 ints et 1 cts, Oubre s’éclate dans ce rôle de 6e homme, et il ne veut pas en changer. « Je dois simplement être capable de mener la charge et d’apporter de l’énergie en permanence à la « second unit ». C’est une situation épatante. Je cours, je prends mon temps et je trouve mon rythme. »

Le tout en faisant le spectacle au maximum. « J’aime jouer (ndlr : au sens d’artiste). Mon boulot, c’est de jouer et de faire un show. Evidemment, il n’y a pas de spectateurs cette année, et ça plombe un peu l’idée, mais ça fait partie de mon boulot. Il s’agit de donner l’impression qu’ils sont sur le terrain ou qu’ils en ressentent l’énergie. C’est un élément invisible du sport que j’aime. »

A San Francisco, on est gâté depuis des années en matière de spectacle, et Oubre s’y sent bien : « Je suis un Warrior ! Allez gagner cette foutue bague ! »