Jeux olympiques de Tokyo : à la tête de Team USA, Jerry Colangelo reste dans le flou

Entre rumeurs d’annulation, informations contradictoires et dans un contexte sanitaire global qui n’inspire pas vraiment confiance, les fédérations font de leur mieux pour essayer de préparer les Jeux olympiques de Tokyo, toujours annoncés du 23 juillet au 8 août 2021. C’est le cas de Jerry Colangelo, patron de Team USA dont le retour sur la scène internationale sera attendu après le fiasco de la Coupe du Monde 2019.

Dans un entretien accordé à Chris Sheridan, le dirigeant a expliqué qu’il tâchait de se préparer à toute éventualité, malgré le nombre important d’inconnues à moins de six mois du début de la compétition.

« Je ne fais que suivre les instructions. On fait comme si on y allait jusqu’à ce qu’on nous dise non. Donc nous nous préparons à participer aux JO. Est ce que je serais surpris si on nous coupait l’herbe sous le pied au dernier moment ? Pas vraiment, du fait de l’incertitude qui règne et des dégâts causés par ce terrible virus », explique-t-il.

Pas de liste définitive avant le 1er juillet ?

La préparation de sa dernière olympiade n’est pas une mission facile, mais Jerry Colangelo fait le maximum pour ne pas revivre l’épisode de 2019 et continue d’allonger sa liste, qu’il vient d’élargir à 60 noms !

« Je crois que nous avons eu l’aval de 44 membres pour composer la sélection nationale, ce qui nous donnait une bonne assurance. Mais on est en train d’augmenter ce chiffre à près de 60, juste pour être sûr que tout le monde suive le protocole et puisse passer certaines normes, donc nous avons un grand réservoir pour sélectionner. Mais l’acceptation officielle ne se fera pas tant que nous n’aurons pas vraiment demandé un engagement définitif à chaque joueur. Une fois que nous l’aurons, nous en saurons plus. Mais ce ne sera peut-être pas avant le 1er juillet que nous saurons qui va participer ».

Jerry Colangelo a également souligné la difficulté d’avoir les idées claires quant aux possibles assouplissements des règles, au regard de la situation sanitaire, comme la possibilité de ramener un groupe élargi en prévision d’éventuelles contaminations au Covid-19.

« Nous nous efforçons d’obtenir la plus grande flexibilité possible », a-t-il ajouté. « Pas seulement pour nous, c’est vrai pour tous les pays qui sont concernés. Les règles qui existaient dans le passé appartiennent au passé. Cette époque inhabituelle appelle des changements inhabituels, et tout ce que nous demandons, c’est de la flexibilité et la possibilité de soumettre une liste finale à la toute dernière minute. Et, deuxièmement, pouvoir remplacer des personnes à cause du Covid-19. J’ai donc bon espoir. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est en cours. Tous les organes directeurs sont au courant et nous allons voir s’ils prennent la bonne décision ».