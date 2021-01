Explication de texte entre John Wall et Russell Westbrook

John Wall avait annoncé qu’il était revanchard et Russell Westbrook n’est jamais le dernier pour répondre à toute provocation. On savait donc que des étincelles étaient possibles dans cette rencontre entre les Rockets et les Wizards.

Il n’y a pas eu d’explosion, seulement un petit moment de tension, autour d’une discussion en dernier quart-temps. Résultat : une faute technique pour chaque meneur de jeu, échangé l’un contre l’autre pendant l’intersaison.

« C’est du trash talk classique et ce n’est pas la première fois entre nous », estime John Wall pour ESPN. « C’est normal entre deux compétiteurs. Russell Westbrook me botte les fesses depuis des années, c’est ma troisième victoire contre lui depuis mon arrivée dans la ligue. Ça prouve qu’il est très fort. »

Wall a donc remporté ce duel, collectivement avec Houston, et individuellement avec 24 points et 5 passes, face aux 19 points, 11 rebonds et 7 passes (sans oublier 6 ballons perdus) de Westbrook.

Match retour dans moins de trois semaines

Pour commenter cette séquence, le MVP 2017 n’a, contrairement à son homologue et adversaire du soir, pas pris de gants et se prépare déjà pour le match retour.

« Je ne parle pas », avance Westbrook. « Je me défends, car je ne laisse pas les autres me dirent ce qu’ils veulent, surtout quand je connais les faits qui concernent les joueurs sur le terrain. Wall et DeMarcus Cousins ont commencé à dire de la merde, car ils gagnaient à cet instant-là. Pas de souci. On rejouera contre eux. »

La revanche est prévue pour le 15 février prochain. Wall reviendra alors à Washington, pour un nouveau grand moment d’émotion et nul doute qu’il aura la volonté de briller sur son ancien parquet.

« Je connais Wall depuis longtemps », rappelle Cousins. « J’ai vu comment il abordait les grandes matches, ceux qui ont de l’importance pour lui, et à chaque fois, il joue à un niveau élevé. Je n’attends rien de moins de sa part. »