Bradley Beal va retrouver un John Wall très revanchard

Si Bradley Beal avait pris l’habitude de jouer sans John Wall depuis deux ans, suite aux blessures et longs mois d’absence de ce dernier, il n’a pour autant jamais affronté le meneur sur un parquet. C’est pour ce mardi soir, avec le déplacement des Wizards à Houston.

Les deux anciens coéquipiers seront face-à-face. Et ils n’ont pas le même discours à quelques heures de ces retrouvailles. D’un côté, Bradley Beal ne souhaite pas en rajouter.

« Je m’attends à voir le John Wall énergique, en mode attaque, agressif », assure l’arrière de Washington à NBC Sports. « Je n’ai jamais joué contre John auparavant, donc c’est nouveau pour moi. Sauf que je ne joue pas contre John, mais contre les Rockets. On doit s’occuper des autres aussi. J’ai toujours un œil sur John, je n’y pense pas tous les soirs, mais je reste en contact avec lui. Je suis sûr qu’il fait pareil avec moi. »

De l’autre côté donc, John Wall est dans un autre état d’esprit. Pour une raison simple : c’est lui qui a été transféré. De retour sur les parquets cette saison, l’ancien All-Star a visiblement des comptes à régler.

« Beaucoup de gens là-bas pensaient que je ne pourrais pas redevenir la personne que je suis », explique John Wall, toujours pour NBC Sports. « Je vais revoir sans doute des gens qui ont eu leur mot à dire dans mon transfert. Ce n’est pas arrivé du jour au lendemain, c’était dans les tuyaux. Voilà donc ma motivation : qui ne voudrait pas battre son ancienne équipe ? Elle m’a transféré et pensait que j’étais fini. »

« Une occasion pour moi de montrer que je ne suis pas fini »

L’ancienne star des Wizards espérait revenir en pleine forme, après des mois de rééducation, sous ses couleurs de toujours afin de relancer sa carrière. Mais les dirigeants avaient visiblement en tête de l’échanger, et l’ont finalement transféré contre Russell Westbrook. Un choix qu’il vit comme une trahison.

« Mon envie, c’était de revenir sous le seul maillot que j’ai connu ces dix dernières années. Mais ils pensaient que j’étais terminé. C’est comme ça que je le ressens. Je voulais la vérité. Je sais que c’est un business, que les joueurs sont échangés, etc. Quand les rumeurs ont commencé, j’ai appelé pour demander si c’était vrai ou non. On m’a dit que toutes ces rumeurs étaient fausses, que je n’avais pas à m’inquiéter. En réalité, c’était vrai. Donc c’est une occasion pour moi de montrer que je ne suis pas fini. Mais le plus important, ce sera la victoire. Car si je marque 40 points et qu’on perd, alors le transfert n’aura pas l’air si négatif pour eux puisqu’ils auront gagné leur duel contre nous. »

Comme Bradley Beal, Scott Brooks s’éloigne de la logique du duel et préfère souligner les qualités de son ex joueur.

« Ce sera étrange pour moi et pour Beal, c’est évident », avance le coach des Wizards. « J’ai beaucoup de respect pour John. Je l’ai vu revenir de toutes ses blessures. Je l’ai véritablement coaché une seule saison car les trois autres, il était blessé et absent. Je suis fier de lui, de le revoir ainsi. Il a déjà réalisé une grande carrière et il s’est battu encore et encore pour revenir. Je suis impatient de le revoir. »

Lui aussi visiblement…